義大世界設施故障2男童受困！比劃540求救手勢獲讚 義大世界回應了

[Newtalk新聞] 義大世界遊樂設施昨日發生故障，2名國小男童搭乘水戰船卡在軌道上，民眾目擊男童比出國際求救手勢「540」，隨後園方工作人員穿戴安全裝備下水協助處理，5分鐘即解決狀況，男童安全無虞，園方今日還原事發及善後的處理過程。

昨日下午2名男童在義大遊樂世界園區搭乘「超級水戰」設施，有遊客發現一艘船疑似卡在洞穴，開啟手機鏡頭以8倍率拍攝，其中一名男童隨即舉手揮舞並比出國際求救手勢「540」。影片曝光後，網友大讚男童聰明，更驚訝「弟弟居然知道540」、「太聰明了」。

義大遊樂世界今日指出，昨日下午2名孩童搭乘設施時，因乘坐位置未能平均，導致船體短暫傾斜並造成輪組卡於軌道，現場工作人員第一時間即依照標準作業流程啟動應變機制，穿戴安全裝備下水協助處理，並於約5分鐘內完成處置，確保遊客安全無虞。

事發當下，義大世界工作人員已立即協助遊客離開設施，並主動關心是否有受傷或身體不適情形，同時進行安撫與說明。兩名孩童表示身體並無任何不適，情緒穩定，也對園區人員即時的協助與關懷表達感謝。

義大世界強調「園區設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場同仁亦受過完整應變訓練」。本次事件已依內部流程完成檢視與記錄，後續將持續加強相關安全提醒與乘坐引導。

