義大世界跨年交管 免費接駁車、散場加開客運資訊出爐

義大世界跨年煙火年年吸引數萬人到場觀賞，特提供接駁服務。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

迎接2026年到來，義大世界將於12月31日舉辦「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動，施放全台最長、長達999秒的大型跨年煙火秀，因應預期湧入的跨年人潮，義大世界宣布周邊道路將實施三階段交通管制，並規畫免費接駁專車及散場加開客運路線，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往。

義大世界表示，今年跨年煙火以「最長、最美、最浪漫」為設計核心，除推出全台首創的「藍色流星雨煙火」，打造宛如宇宙星河般的夢幻場景外，還規劃全台獨家的「超巨大煙火樹」，以及「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等多款特色煙火，999秒連續施放、毫無冷場，將以嶄新視覺饗宴陪伴民眾迎接2026年。

2026義大世界跨年-客運接駁交通資訊。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

為維護交通秩序與民眾安全，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制；第一階段為進場管制，預計12月31日晚間8時起管制汽車、晚間11時起管制機車，實際管制時間將視停車場狀況彈性調整，民眾可撥打免費客服專線0800-656-077查詢。

2026義大世界跨年-停車散場交管資訊。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

第二、三階段為散場管制，活動結束後將優先開放機車及客運接駁車離場，汽車則於2026年1月1日凌晨1時15分後開放離場，並依停車位置規劃指定動線分流疏散。

義大世界指出，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，第一及第二停車場的車輛須由186甲線往大樹方向行駛，其餘車輛則由義大二路離場，呼籲用路人配合現場交通指揮、減速慢行。

2026義大世界跨年-進場管制交通資訊。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，義大世界特別提供免費接駁服務，12月31日下午6時至晚間11時，於仁武區水管路與中正路口「全聯仁武水管店」前設置免費接駁專車直達義大世界，並於仁武高中校內提供免費臨時停車場。

跨年散場時，民眾可於義守大學旁戶外第一停車場搭乘免費接駁車返回仁武接駁點，另加開義大客運前往高鐵左營站（依定價收費），方便轉乘捷運返家，接駁車與客運末班車皆為凌晨1時30分，並視人潮機動調整。

此外，義大世界推出跨年住房與遊樂專案，入住皇家酒店或天悅飯店可就近欣賞煙火，遊樂世界跨年夜舉辦「星光趴」，提供優惠票價，讓民眾提前感受跨年歡樂。

