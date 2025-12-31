義大世界跨年湧人潮！999秒煙火今晚綻放 交通管制看這裡

義大世界用煙火打造出一棵超巨大的煙火樹，充滿生命力與希望。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

迎接2026年跨年，南台灣受矚目的跨年盛事－義大世界「紫耀義大 義享奔騰」999秒煙火秀，即將於今晚（12月31日）午夜0點施放，吸引大批旅客提前訂房；義大皇家酒店表示，儘管跨年夜為平日，住房已於半個月前全數訂滿，餐飲訂位也相當踴躍，目前僅剩零星座位。

義大世界跨年煙火秀今年邁入第17年，施放地點同樣位於購物廣場後方大草坪，全長999秒並規畫六大篇章。

2026義大世界跨年進場管制交通資訊。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

義大世界指出，因應場域遼闊，今年特別增加高空煙火比例，讓全區觀眾都能清楚欣賞，煙火亮點包括全台首創的「藍色流星雨煙火」，以罕見藍色煙火投射夜空，營造宛如宇宙星河的唯美幻境；另有顛覆傳統的「流墨幻彩煙火」，如七彩祥雲在夜空渲染流動，以及氣勢磅礡的巨型「煙火樹」、「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等特色煙火，打造浪漫又震撼的迎新夜。

義大遊樂世界今日下午4時30分至晚間8時同步推出「跨年星光趴」，民眾僅需350元即可暢玩夜間樂園，參加歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等活動，並有機會抽中萬元大獎，讓民眾在迎接煙火前先嗨翻樂園。

觀賞煙火動線方面，義守大學六大觀賞區將於傍晚6時開放進場，校內地勢較高平台視野遼闊，尤其綜合教學大樓前廣場年年吸引大量攝影愛好者卡位，被視為欣賞「藍色流星雨」與「巨型煙火樹」的最佳地點。

義大世界購物廣場今日一般專櫃延長營業至晚間11時，美食餐飲專櫃及123廣場營業至2026年1月1日凌晨0時30分，讓民眾可先購物用餐後再前往觀賞煙火。

因應數萬人潮，義大世界及義守大學周邊道路規畫三階段交通管制；第一階段為進場管制，預計晚間8時啟動汽車管制、晚間11時管制機車，實際時間將依停車場狀況彈性調整；第二、第三階段為散場管制，活動結束後將優先開放機車與客運接駁車離場，汽車則於2026年1月1日凌晨1時15分後依指定動線分流離場。

其中，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，第一、第二停車場車輛則往大樹方向，其餘車輛由義大二路離場，呼籲用路人配合現場交通指揮。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，義大世界提供免費接駁服務，晚間6時至11時於仁武水管路與中正路口「全聯仁武水管店」前設置接駁專車往返義大世界，並於仁武高中校內開放免費臨時停車。

跨年散場後，民眾可於義守大學旁戶外第一停車場搭乘免費接駁車返回仁武接駁點，另加開義大客運高鐵左營線直達高鐵左營站，方便轉乘捷運返家，散場接駁與客運末班車皆至明日凌晨1時30分，並視現場人潮機動調整。

