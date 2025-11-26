義大世界跨年煙火秀亮點曝光！草坪上種出「超巨大煙火樹」

【記者凃建豐／高雄報導】高雄跨年煙火盛事「2026義大世界跨年煙火秀」，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，運用藍色煙火創造出宇宙星河般的唯美幻境。今 (26) 日曝光第二波亮點，將在義大世界種出一棵「超級巨大的煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼，與觀眾一同迎接嶄新的2026年。

義大世界跨年煙火秀邁入第17年，第一波煙火亮點是全台獨家鉅獻的「藍色流星雨煙火」、如夢似幻的「流墨幻彩煙火」、還有「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色煙花。義大今年還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，搭配數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望，藉此祝福大家新年昌盛與繁榮。

義大世界跨年煙火的施放地點與往年一樣，於購物廣場後方的大草皮施放煙火，今年更增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野，主打從頭到尾毫無冷場，今年結尾還會施放金星錦冠，低空的單排錦冠瀑布煙火如蜂鳴火陣，搭配高空黃金瀑布煙火如金絲萬縷，在星冠與蜂鳴交織中，與民眾狂歡跨年夜。

義大表示，民眾除了可至義守大學觀看遼闊全景，飽覽讚嘆級視野，另推薦預訂「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，煙火美食一次擁有，或是享受「摩天輪VIP跨年派對」，體驗最震撼的煙火搖滾區，晚間22:00在摩天輪平台先享受不插電的浪漫嗓音，跨年時刻再到海拔215公尺的高空絕美視角摩天輪6人包廂。

義大世界用煙火打造出一棵超巨大的煙火樹。義大提供

義大遊樂世界跨年夜推出摩天輪VIP煙火派對，享受煙火景第一排的震撼之美。義大提供

