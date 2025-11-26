義大世界跨年煙火秀！超巨大煙火樹震撼迎新

▲ 義大世界跨年煙火秀「超級巨大的煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼。（模擬圖／義大世界提供）

[NOWnews今日新聞] 「2026義大世界跨年煙火秀」今（26）日曝光第二波亮點，今年要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，搭配數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望，藉此祝福大家新年昌盛與繁榮。

義大世界跨年煙火秀邁入第17年不斷創新，第一波煙火亮點已除了有全台獨家鉅獻的「藍色流星雨煙火」、如夢似幻的「流墨幻彩煙火」、還有「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色煙花。今天公布的第二波亮點更是驚人，將在義大世界種出一棵「超級巨大的煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼。

義大世界將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，跨年煙火的施放地點與往年一樣，於購物廣場後方的大草皮施放煙火，特別的是，今年更增加高空煙火的部分，滿足全區觀眾的視野，主打從頭到尾毫無冷場，今年結尾還會施放金星錦冠，低空的單排錦冠瀑布煙火如蜂鳴火陣，搭配高空黃金瀑布煙火如金絲萬縷，在星冠與蜂鳴交織中，與您狂歡跨年夜。

義大世界指出，民眾除了可至義守大學觀看遼闊全景，另推薦預訂「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，煙火美食一次擁有；或是享受「摩天輪VIP跨年派對」，體驗最震撼的煙火搖滾區，摩天輪6人包廂，包含6張樂園全票，還有樂園和Outlet mall的商品抵用券，只在義大世界網路商城獨家販售，「摩天輪VIP跨年派對」還有雙人平台觀賞套票，通通限時開賣至12/10。

此外，義大遊樂世界12/31延長營業至20:00，「義大跨年星光趴」當天16:30後入場，只要350元，除了熱門設施夜間暢玩，還有歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱等豐富活動，更有機會抽萬元大獎。

