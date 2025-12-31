義大世界跨年煙火999秒 交管、散場資訊一次看

高雄義大世界今（31日）舉辦「2026紫耀義大，義享奔騰」跨年活動，將施放999秒煙火。高雄市警仁武分局表示，今晚8時起實施分階段分流交通管制措施，共設置7個管制點因應人潮。

義大世界今年跨年煙火秀將在高空炸裂出「超級巨大的煙火樹」。（圖／義大世界提供）

義大世界跨年煙火秀，今年呈現新春馬年奔騰氣勢與活力，煙火設計突破以往，大膽創新。義大世界表示，將在高空炸裂出「超級巨大的煙火樹」，巨型綠色樹冠搭配熾金火花構成的主樹幹與分枝，數以千計金色光粒垂落形成輝煌光瀑，充滿活力與希望，藉此祝福國人新年昌盛與繁榮。

義大世界今年跨年煙火秀長達999秒。（圖／義大世界提供）

煙火亮點還包括全國首創「藍色流星雨煙火」，遠觀如藍色雨滴從天際傾瀉而下，帶領觀眾沉浸式體驗唯美又科幻場景。「流墨幻彩煙火」首先登場，以白閃高亮煙火與日間彩煙交織，在夜空中揮灑流動畫卷；「五彩瀑布煙火」繽紛壯觀煙火如瀑布般氣勢磅礴，另還有千輪小花、變光煙火等特色煙花。

散場管制方面，第一階段於元旦凌晨零時起至凌晨1時15分，僅開放機車及接駁車出城。開車前往參加活動的民眾，須耐心等到凌晨1時15分後出城。警方表示，也視車流情況再機動調整管制。在義大皇家酒店、義大購物廣場、義守大學停車場停車的車輛，僅可從義大二路駛離；戶外第一及第二停車場的車輛，僅可從186甲線往大樹方向駛離；戶外第三停車場的車輛僅可從186甲線往大社方向駛離。

進場管制交通資訊。（圖／義大世界提供）

客運接駁車交通資訊。（圖／義大世界提供）

停車和散場管制交通資訊。（圖／義大世界提供）

為便利民眾參加義大世界跨年晚會，明晚6時起至11時，義大世界規畫免費接駁車，在仁武區水管路全聯仁武水管店門口設置接駁點，散場時則可運用義守大學旁戶外第一停車場返回接駁點。開車民眾可在仁武高中、民營全晟停車場設立臨時停車場，搭接駁車。

義大遊樂世界12月31日將延長營業時間。 （圖／義大世界提供）

此外，義大遊樂世界12月31日將延長營業至晚間8時，「義大跨年星光趴」當天下午4時30分後入場，售價350元，除了熱門設施夜間暢玩，還有歡樂遊行、波力見面會、YOYO家族熱力開唱、抽萬元大獎等活動。

