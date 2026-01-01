義大世界2026跨年煙火秀 吸引5萬6千人共迎新年

「二○二六紫耀義大 義享奔騰 跨年煙火秀」在二○二六年的第一刻，施放九百九十九秒全台秒數最長的跨年煙火，吸引約五萬六千人到場欣賞；今年主打「史上最浪漫花火盛典」，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」從天空傾瀉而下，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、九百九十九秒毫無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與民眾一同迎接二○二六年！(見圖)

義大世界今(一)日說明，全場齊聲倒數迎新年，煙火一開場以巨型2026飛字煙火點亮夜空，象徵新年的到來，隨後登場的「流墨幻彩煙火」，在白閃高亮煙火與日間彩煙的奇幻交織下，幻化成一片流動的雲海，絢麗的七彩騰雲層層堆疊，猶如瑰麗的織錦從天而降，祝福民眾二○二六年展開新章，繽紛璀璨；第二篇章同樣以絢麗流暢的五彩瀑布煙火帶震撼視覺，如同豐富多彩的極光奔流天際，在場民眾紛紛歡呼讚嘆，幸福感爆棚。

第三篇章則是這次全台獨家鉅獻、最受期待的「藍色流星雨煙火」，以無數光點拖曳細長尾焰，彷彿深邃的宇宙星河！緊接著第四篇章，義大世界在大草坪上種出一棵超級巨大的煙火樹，巨型綠冠，樹幹與枝枒則為熾金花火，象徵新年的昌盛與繁榮；第五篇章揮灑夜空最甜蜜的光之魔法，用愛心造型煙火等幾何型態，展現極致浪漫與感動；第六篇章則是聲光效果兼具的金星錦冠煙火，金絲萬縷畫化作冠冕，充滿力量迎向新歲的第一道光。

義大世界連續十七年施放跨年煙火，已是南台灣知名跨年活動，義大世界表示，今年煙火分成六大篇章，集結了繽紛、震撼、動感、氛圍於一身，還有千輪小花、變光煙火等特色煙花，九百九十九秒毫無冷場，祝福大家二○二六年氣勢奔騰、心願皆成！

這次跨年整個義大世界湧入約五萬六千多人齊聚迎新年，歡慶元旦，同時慶祝義大世界滿十五周年，義大遊樂世界推出新年派對票價，一月一至四日第二人只要十五元(需搭配一名遊客購買全票)，新年假期，一起來同樂！