義大世界999秒跨年煙火秀三階段交管 提供免費接駁專車

【記者許麗珍／台北報導】迎接2026年！義大世界12月31日舉辦「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動，將施放全台最長的「999秒大型跨年煙火秀」，包括全台首創「藍色流星雨煙火」，還有全台獨家「超巨大煙火樹」。因應跨年人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，提供免費接駁服務。

義大世界「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動將施放全台最長的「999秒大型跨年煙火秀」，打造史上最浪漫花火盛典，除了有全台首創「藍色流星雨煙火」，呈現宇宙星河般的夢幻場景，還有全台獨家的「超巨大煙火樹」、以及視覺效果滿分的「流墨幻彩煙火」、「五彩瀑布煙火」等特色煙花、999秒絕無冷場，用最創新的設計、最繽紛的煙火，與觀眾一同迎接2026年。

義大世界表示，跨年煙火每年吸引數萬人潮，因應跨年人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務，另於散場時加開義大客運前往高鐵左營站，歡迎民眾多加利用；車輛離場也有指定動線，自駕前來的民眾敬請留意。

第一階段為進場管制，義大世界指出，預計12/31(三)晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間仍會視義大世界的停車場情況而彈性調整，屆時可撥打免費客服專線0800-656-077洽詢。

第二及第三階段則是散場管制，活動結束後先開放機車與客運接駁車離場，汽車則是2026/1/1凌晨01:15後開放離場，車輛離場時亦有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場，敬請減速慢行，並依交通指揮分隔動線離場。

義大世界跨年煙火每年吸引數萬人潮，因應跨年人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務。義大世界提供

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運服務。12/31(三)18:00~23:00於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於仁武高中校內設置免費臨時停車場。

義大世界表示跨年散場時，民眾除了可於『義守大學旁的戶外第一停車場』搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為凌晨01:30，視現場人潮機動調整，歡迎民眾多加利用。

義大世界表示，跨年煙火每年吸引數萬人潮，因應跨年人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務。義大世界提供

想要更盡興的民眾，也可直接在義大世界住一晚，義大皇家酒店與義大天悅飯店住房專案選擇超多元，吃喝玩樂一站擁有，其中皇家酒店的低樓層煙火房，每人4,222元起，就能在房內輕鬆享受煙火盛景。此外，義大遊樂世界跨年夜舉辦「星光趴」，營業至20:00，義大世界網路商城預購雙人票只要500元，就能暢玩樂園、欣賞豐富表演、還有抽獎活動，迎接跨年煙火前，先來樂園嗨翻天。

義大世界表示，跨年煙火每年吸引數萬人潮，因應跨年人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務。義大世界提供

