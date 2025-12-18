義大世界999秒跨年煙火秀三階段交管

▲義大世界「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動，因應人潮，周邊道路將實施三階段交通管制。（圖／義大世界提供）

[NOWnews今日新聞] 義大世界12月31日「紫耀義大 義享奔騰」跨年活動，將施放全台最長的「999秒大型跨年煙火秀」，以最浪漫花火盛與觀眾一同迎接2026年。因應跨年人潮，義大世界周邊道路將實施三階段交通管制，並提供免費接駁服務，另於散場時加開義大客運前往高鐵左營站，歡迎民眾多加利用，詳細的交通資訊可至義大世界跨年官網查詢。

▲義大世界跨年活動「進場管制」交通資訊。（圖／義大世界提供）

義大世界表示：「跨年煙火每年吸引數萬人潮，特別規劃周邊道路三階段的進散場交通管制，車輛離場也有指定動線，自駕前來的民眾敬請留意。」第一階段為進場管制，預計12/31晚間8點啟動汽車管制、晚間11點管制機車，管制時間仍會視義大世界的停車場情況而彈性調整，屆時可撥打免費客服專線0800-656-077洽詢。

廣告 廣告

▲義大世界跨年活動「客運接駁」交通資訊。（圖／義大世界提供）

第二及第三階段則是散場管制，活動結束後先開放機車與客運接駁車離場，汽車則是2026/1/1凌晨01:15後開放離場，車輛離場時亦有指定動線，停放於第三停車場的機車僅能由186甲線往大社方向離開，停放於第一及第二停車場的車輛請從186甲線往大樹方向離開，其餘則皆從義大二路離場，敬請減速慢行，並依交通指揮分隔動線離場。

▲義大世界跨年活動「停車、散場」交通資訊。（圖／義大世界提供）

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸前來參加跨年活動，義大世界特別提供免費接駁與散場加開義大客運之服務。12/31 18:00~23:00於水管路與中正路口的「全聯仁武水管店」前提供免費接駁專車前往義大世界，另於仁武高中校內設置免費臨時停車場。跨年散場時，民眾除了可於『義守大學旁的戶外第一停車場』搭乘免費接駁車返抵仁武接駁點，義大客運另加開高鐵左營線(按定價收費)至高鐵左營站，方便民眾轉乘捷運返家，散場客運與接駁車的末班車皆為凌晨01:30，視現場人潮機動調整。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

左營高中迎日本姊妹校 國際交流走入校園與社區

感受冬之溫度 Ukai高雄推時令新菜、Rumway獻聖誕客座之夜

「衛武營小時光」六組創作者接力打造週三下班後的休Time