義大世界999秒跨年煙火點亮夜空 藍色流星雨震撼迎2026

「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀元旦零時登場，999秒全台最長煙火，吸引約5萬6000人齊聚迎新年。（義大世界提供／林雅惠高雄傳真）

南台灣指標跨年盛事「2026紫耀義大 義享奔騰跨年煙火秀」在元旦零時登場，義大世界施放長達999秒、全台最長秒數的跨年煙火，以科幻藝術融合傳統意象的六大篇章設計，吸引約5萬6000人齊聚現場倒數迎接115年，璀璨花火點亮夜空，氣氛熱烈。

午夜倒數聲中，巨型「2026」飛字煙火率先劃破天際，宣告新年到來，緊接登場的「流墨幻彩煙火」，在高亮白閃與日間彩煙交錯下，幻化成層層堆疊的七彩雲海，如織錦般自空中鋪展而下，象徵新年嶄新篇章。

第二篇章以「五彩瀑布煙火」傾瀉而下，宛如極光奔流天際，震撼視覺效果引來現場民眾連連驚呼。

第三篇章推出全台首創、也是全場最受矚目的「藍色流星雨煙火」，無數藍色光點拖曳細長尾焰，遠看如藍寶石雨自天幕傾瀉，近看彷彿浩瀚宇宙星河，瞬間將現場氣氛推向最高潮。

第四篇章則在大草坪「種出」一棵超巨大煙火樹，翠綠樹冠搭配熾金樹幹與枝枒，千百光粒自枝端灑落，化作壯麗光瀑，象徵新年的昌盛與繁榮。

隨後登場的第五篇章以愛心造型與幾何煙火揮灑夜空，展現浪漫氛圍；第六篇章則以金星錦冠煙火作結，金絲萬縷宛如冠冕綻放，迎向新歲的第一道光；整場煙火秀節奏緊湊、毫無冷場，搭配千輪小花與變光煙火，展現豐富層次。

義大世界表示，跨年煙火已連續施放17年，成為南台灣重要迎新活動之一，今年以六大篇章呈現繽紛、震撼與動感兼具的視覺饗宴，祝福民眾115年氣勢奔騰、心願皆成；適逢義大世界15周年，元旦連假期間也推出新年優惠活動，吸引不少民眾持續湧入園區，延續歡慶氛圍。

