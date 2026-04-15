義大利中止以色列國防協議 川普回批梅洛尼：她不在乎伊朗核武

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義大利總理梅洛尼（左）13日指出川普批評教宗良十四世的行為「不可接受」之後，雙方陷入了你來我往的罵戰。（資料照片／法新社）



義大利總理梅洛尼日前批評美國總統川普，稱其抨擊教宗良十四世是「不可接受的」。對此，川普14日回擊，稱梅洛尼缺乏勇氣與美國一起攻擊伊朗。此外，梅洛尼同日宣布已終止與以色列的國防協議。

川普回擊梅洛尼 稱其不關心核武

衛報報導，川普接受義大利晚郵報（Corriere della Sera）採訪時說道：「我對她感到震驚。我以為她很有勇氣，但我錯了。喬治亞‧梅洛尼（Giorgia Meloni）不想在戰爭中幫助我們。我感到震驚。人們會喜歡你們的總統在獲取伊朗石油方面不採取任何行動嗎？她喜歡嗎？我無法想像。」

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針對梅洛尼此前批評川普「不可接受」，川普表示：「她才是不可接受的那個人，因為她根本不在乎伊朗是否擁有核武，還有若是伊朗有機會，義大利就會在兩分鐘之內被炸毀」、「他們（義大利）支付著全球最高的能源成本，卻不願意為荷莫茲海峽而戰……他們還要依賴川普來確保海峽開放。」

義大利左翼壓力大 中止以色列國防協議

以色列時報（The Times of Israel）報導，梅洛尼14日在義大利北部城市維洛納（Verona）參觀葡萄酒節時告訴記者：「考慮到當前形勢，政府決定暫停與以色列國防協議的自動續簽。」

這份義大利與以色列的國防協議於2003年由時任義大利總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）簽署諒解備忘錄（MOU），2005年在義大利獲得批准，每5年自動續約一次，目前已於13日到期。

自2023年10月7日以哈戰爭爆發以來，許多義大利人走上街頭譴責以色列，梅洛尼的右翼政府也因此在衝突問題上面臨壓力。梅洛尼去年9月曾在聯合國表示，義大利將支持歐盟對以色列在加薩戰爭中的一些制裁，稱以色列的行為已經逾越「違反人道主義準則、造成平民屠殺」的底線。

以色列外交部告訴以色列時報，耶路撒冷「與義大利沒有安全協議」，並指出「我們多年前簽署了一份諒解備忘錄，但其中從未包含任何實質內容。這不會影響以色列的安全。」

以色列反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）在回應梅洛尼的聲明時表示：「梅洛尼並不是左翼進步派的歐洲領袖；她屬於右翼保守陣營，也理解打擊恐怖主義的必要性。這個政府甚至在那些本應是我們朋友、天然盟友的人之中，也未能推動以色列的利益。」

根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的數據，義大利是以色列第三大武器出口國，但這只占2021年至2025年間以色列武器進口總量的1.3%，美國與德國才是最大的武器供應國。

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