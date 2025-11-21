義大利五大名校聯合訪臺 逢甲大學簽署四校MOU、助學生拓展全球視野

義大利五大名校聯合訪臺，逢甲大學與 四校簽署MOU、助學生拓展全球視野。（圖：逢甲大學提供）

義大利五所建築與設計名校教授21日到逢甲大學，參加「2025 義起共創未來：文化 × 創意 × 永續」國際論壇、工作坊與展覽等活動。逢甲更和杜林理工大學、坎梅里諾大學、佛羅倫斯大學及杜林大學，簽署MOU，開啟雙聯學位、學術交流，逢甲學生未來透過交換、論壇、實習、工作坊，實際拓展全球視野。

逢甲大學表示，此次訪臺陣容，涵蓋杜林理工大學（POLITO）、坎梅里諾大學（UNICAM）、佛羅倫斯大學（UNIFI）、杜林大學（UNITO）與米蘭理工大學（POLIMI）共12名教授，規模堪稱近年之最。上午四所義大利名校更與逢甲大學簽署教育合作備忘錄（MOU），合作範圍涵蓋建築、設計、城市規劃、文化藝術、管理與社會科學等多個領域，建立跨國合作網絡，並開啟雙聯學位、交換學生與學術交流等多元合作模式，目前已有多名同學成功申請前往坎梅里諾大學交換。

廣告 廣告

逢甲大學副校長黎淑婷分享校長王葳理念，逢甲的目標是讓全校25%的學生擁有國際參與經驗，學校持續提供多元國際機會，鼓勵學生主動參與全球交流，此次活動就是最具代表性的國際合作行動，期盼學生能勇敢逐夢、走向世界。義大利辦事處代表 Marco Lombardi 出席致詞，肯定逢甲大學對於推動臺義兩國學術交流的卓越貢獻。簽約儀式上，杜林理工大學副校長 Alberto Sapora、坎梅里諾大學教授Luca Galofaro、佛羅倫斯大學教授 Francesco Collotti 及杜林大學教授 Ambra Poggi 分別與黎副校長共同完成MOU簽署。

簽約儀式後，下午在逢甲大學展開多場國際交流活動，包括在共善樓生日堂舉行，以「設計的能量：攜手打造永續、健康與共享的未來」為主題的建築國際論壇，以及商學院與資訊電機學院分別舉辦的國際論壇與美光科技企業參訪活動等。此外，米蘭理工大學教授群，Prof. Giulia Gerosa 與 Prof. Sofia D'Alessandro 也將於22日與逢甲建築專業學院教師，共同帶領39名逢甲學生及11位業界設計師，進行「POLI.design × 逢甲大學工作營」。工作營以「生活 × 共享 × 永續」為核心，展開全日實作與文化實驗，探索創新空間與設計應用。

另外，逢甲大學近期也與義大利摩德納－雷焦艾米利亞大學（UNIMORE）、威尼斯建築大學（Università Iuav

di Venezia）完成MOU簽署，展現逢甲在國際建築與設計教育領域持續拓展的決心與能量。

與逢甲大學共同主辦此次盛會的臺中市建築文化教育基金會表示，透過義大利設計教育經驗與臺灣在地實踐的結合，期望能激發新世代設計師的創造力、文化敏銳度與社會責任感，並為國際設計教育交流樹立典範。（寇世菁報導）