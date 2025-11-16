義大利人全是大食怪？披薩獨食不分享 老饕曝真相
台灣旅行團前往義大利，16人僅點5份披薩遭業者公審，在台灣生活5年的義大利人分享，義大利沒有分食披薩的文化，通常都是一人吃一份，讓不少網友驚呼義大利人是否都是大食怪，不過有內行人解釋，多數台灣人印象中厚實的披薩其實是美式披薩，義式披薩的餅皮較薄，有些甚至像餅乾一樣，正常成年人獨自吃一份完全不是問題。
義大利披薩店老闆公審台灣旅行團的影片引發爭議，在台灣生活5年的義大利人、美食部落客林凱恩表示，業者自己應該清楚說明點餐規則，不該隨意公審顧客，同時也解釋義大利沒有分食披薩的文化，通常都是一人吃一份完整的披薩。
這種文化差異瞬間引起討論，一名網友在PTT八卦板質疑，台灣連鎖Pizza店的份量適合2至3個人分食，沒想到義大利竟然沒有分食文化，必須一個人吃掉一整個披薩，好奇詢問「義大利的Pizza尺寸跟台灣有差異嗎？」
不少老饕則解釋「義式披薩大小看起來可能差不多，但實際上餅皮非常薄，一個成年人吃掉一份很正常」、「台灣那種厚餅皮的是美式披薩，基本上美式披薩一次能吃2、3片以上的人，一餐吃掉一份義式披薩不是問題」、「去過拿坡里，那邊一份披薩真的就是一人份，不像台灣披薩通常都要分食」、「當地披薩很薄，觀光客想分食應該沒問題，但16人點5份披薩是真的有點太少，難怪業者會爆氣，但隨意公審還是不OK」。
