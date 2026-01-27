義大利以國際會展拚外貿 4、5月分別在美中辦論壇

（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）義大利外交部積極促進海外經貿，今天公布2026年將舉辦多達878場活動，其中國際會展276場，國內會展202場。4月至5月期間，將分別在中國上海、美國邁阿密舉辦商務論壇

義大利外交部今天發布新聞稿指出，外長塔加尼（Antonio Tajani）下午為「促進義大利外銷全球：2026年會展日程及義大利機構行動」活動揭幕。此次活動聚焦在國際會展對於推廣「義大利製造」產品扮演的角色。

義大利外交部指出，義大利舉辦室內會展的空間規模居世界第4，僅次於中國、美國和德國。2025年，義大利共舉辦915場會展，其中大部分為B2B（企業對企業）展會，吸引超過1700萬參與者。此外，義大利還在20個國家舉辦了89場會展，其中中國、巴西和美國位居前列。

義大利外交部表示，2026年已安排878場活動，其中國際展276場，國內展202場；飲食和飯店業將佔活動總數12%，其次是紡織、服裝和時尚，及運動、休閒、娛樂和藝術。預計科技和機械工程、農業、林業和畜牧業，及珠寶、手錶和配件行業也將佔據相當大比例。

義國指出，繼近期在羅馬與德國舉辦商務論壇之後，今年4、5月期間，也將在中國上海和美國邁阿密舉辦商務論壇。同時，義外交部正研擬2026年全國出口大會的三階段計劃，分別針對義大利北、中、南部企業，旨在充分帶動整個國家的生產體系。（編輯：陳慧萍）1150128