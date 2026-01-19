義大利傳奇設計師范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲

〔國際新聞中心／綜合報導〕以高調奢華禮服聞名、經常使用其標誌性色調「范倫鐵諾紅(Valentino red)」的義大利設計師范倫鐵諾‧加拉瓦尼(Valentino Garavani)，其作品近半個世紀來一直是時裝秀的經典代表。他的基金會19日宣布，范倫鐵諾已在家人與摯愛親友陪伴下，於羅馬家中安詳辭世，享耆壽93歲。

基金會在社群媒體發表聲明表示：「范倫鐵諾‧加拉瓦尼不僅是我們所有人持續的指引與靈感來源，更是一道真正的光，象徵創造力與遠見。」

基金會並未說明死因，但強調將妥善安排後續追思事宜，讓各界向這位時尚巨擘致上最後敬意。

聲明指出，范倫鐵諾的靈柩將於21日至22日停放於其基金會位於羅馬的總部，供人瞻仰致意。葬禮將於23日在羅馬共和國廣場的聖母天使與殉道者大殿(Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri)舉行。

