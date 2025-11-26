中央社

義大利前外交部次長出新書 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

曾任義大利外交部次長的政論家維爾內帝（Gianni Vernetti）新書「新大賽局」（Il nuovo Grande Gioco）發表會25日在義大利參議院內舉行。

中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年11月26日

義大利前外交部次長出新書 曾任義大利外交部次長的政論家維爾內帝（Gianni Vernetti）新書「新大賽局」（Il nuovo Grande Gioco） 發表會25日在義大利參議院內舉行。 中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年11月26日
義大利前外交部次長出新書 曾任義大利外交部次長的政論家維爾內帝（Gianni Vernetti）新書「新大賽局」（Il nuovo Grande Gioco） 發表會25日在義大利參議院內舉行。 中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年11月26日

其他人也在看

獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

獨／黃國昌藍白合「底牌」曝光：要國民黨禮讓自己參選新北市長「否則各選各的」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌上週各率黨內人馬盛大會面對談，宣示未來在野陣營藍白合的基本方向。面對國民黨志在202...

FTNN新聞網 ・ 2 小時前
直言謝龍介贏不了　醫：藍白合也沒用

直言謝龍介贏不了　醫：藍白合也沒用

[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國致函聯合國怒控日本　外媒：要各國站隊

中國致函聯合國怒控日本　外媒：要各國站隊

[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前在國會上發表「台灣有事」言論，引發中國反彈，在約莫三個星期的時間裡，中國祭出經濟報復、民族主義抨擊和外交攻勢來表達強烈不滿。如今中國更將爭端升級，致函聯合...

今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?

台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?

政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！　中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高　病毒新分支引關注

民視影音 ・ 1 天前
川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫

川普與高市通話確認日美合作 涉台言論引爆日中緊張持續升溫

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（25）日與美國總統川普進行約 20 分鐘通話，雙方確認持續強化日美同盟，並就印太局勢及近期美中互動交換意見。這通電話由美方主動提出，也是近期因高市「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯引發中國強烈反彈後，兩人首次直接對話。 高市僅表示，川普稱兩人是「關係親近的朋友」，她可隨時致電，但對談內容細節不便透露。 高市先前的涉台談話使東京與北京關係急速降溫，中國除口頭強烈抗議，還祭出反彈與抵制。北京批評，日本計劃在距離台灣最近的與那國島部署中程地對空飛彈部隊，並指責東京「製造緊張」。日本本週亦偵測到中國無人機在與那國與台灣之間活動，因而緊急派遣戰機升空應對。雖然高市並未收回相關發言，但日本政府強調，仍願透過多層級溝通與中方降低對立。 在美中關係方面，川普日前與中國國家主席習近平通話，習近平重申「台灣回歸中國」是北京全球秩序願景的重要部分。然而川普在通話後僅於社群媒體表示美中關係「極為牢固」，未提及台灣議題，引發日本政府內部部分憂慮。日本官員長期擔心川普可能為劇烈追求貿易協議而淡化對台承諾，使區域局勢更加複雜。 美國總統川普（左）與中國國家主席

新頭殼 ・ 16 小時前
(影)《矢板明夫Newtalk》王毅對日動武說是為攻台預演？ 陳文甲：解放軍將封鎖宮古、巴士海峽

(影)《矢板明夫Newtalk》王毅對日動武說是為攻台預演？ 陳文甲：解放軍將封鎖宮古、巴士海峽

[Newtalk新聞] 從「斬首說」到「動武論」，中國駐大阪總領事薛劍、中國外交部長王毅等人不斷升高對日外交衝突，中日關係陷入戰後最危急時刻。熟知印太情勢的開南大學副校長陳文甲指出，這次高市早苗首相明確表示「台灣有事」將啟動「存立危機事態」中的集體自衛權，已經與「台灣有事等於日本有事」性質不同，高市早苗首相在國會殿堂說出的話，已從政治語言轉為法制語言。 陳文甲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中指出，安倍當時是已退位的首相，屬於政治語言、同理心的呼籲，表達台灣有事等於日本有事、等於美日同盟的立場。但高市作為現任首相，在國會說出的話，自然使中國認為「孰可忍、不可忍」，於是發動非常嚴厲、近似複合式外交的反制行動。 除了「存立危機事態」，日本新安保法也明定「武力攻擊事態」。陳文甲分析，「武力攻擊事態」指的是日本本土或駐軍、美軍受到攻擊時，日本可行使自衛權，進行團結作戰。此時若台海爆發戰火，也一定會波及到日本，也會波及到美國的駐軍所在，局勢無法切割。 陳文甲研判，台灣一旦有事，中國勢必切斷宮古、巴士海峽，阻止美日馳援，避免美日或美菲的軍事力量前來馳援，因為台海衝突直接牽動區域安全平衡。查看原

新頭殼 ・ 1 天前
日本擬在距台110公里處　部署中程飛彈　共軍連2週在黃海演訓　小泉進次郎旋風視察西南諸島　北京炒作琉球地位未定論　反制高市挺台論　美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新

日本擬在距台110公里處　部署中程飛彈　共軍連2週在黃海演訓　小泉進次郎旋風視察西南諸島　北京炒作琉球地位未定論　反制高市挺台論　美國和平計畫能讓烏俄終戰？｜全球聊天室｜#鏡新

6:38 小泉進次郎 視察西南諸島 8:14 陸戰隊66旅赴關島移地訓練 ◎中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 ◎除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 ◎上週美國政府宣布一項「28點和平計畫」，對烏克蘭和歐洲國家投下一顆震撼彈，這個週末，烏克蘭、歐洲國家，以及美國代表，23日前往瑞士日內瓦，進一步討論相關細節，美國國務卿盧比歐緩頰，目前這只是草案，裡面的內容以及烏克蘭回覆的期限，都還有調整的空間，還是要聽取烏克蘭的想法，才會繼續進行下去。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts

鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！

鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！

論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。

民視 ・ 1 天前
賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平

賴清德投書外媒全文曝光！強調實力帶來和平

[NOWnews今日新聞]總統賴清德以「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」為題的投書，昨（25）日刊登於《華盛頓郵報》，並宣布近期提出史無前例的400億美元（約新台幣1.25兆元）特別預算案，以強調捍...

今日新聞NOWNEWS ・ 44 分鐘前

反對近親通婚　醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔

（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。

中央社 ・ 1 天前
賴清德將提1.25兆國防預算！他曝4重點方向

賴清德將提1.25兆國防預算！他曝4重點方向

[NOWnews今日新聞]共對台軍事威脅不斷，總統賴清德以「台灣總統：我將提高國防支出以捍衛我們的民主」為題，投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算。對於這...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？

鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？

論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！

民視 ・ 1 天前
美日台共同防禦陣線成形？賴總統投書《華盛頓郵報》內容曝光

美日台共同防禦陣線成形？賴總統投書《華盛頓郵報》內容曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統府今(11/26)表示，總統賴清德昨日投書《華盛頓郵報》，發布「我將提升國防預算以捍衛我們的民主」，向全球讀者闡明台灣...

FTNN新聞網 ・ 23 分鐘前
獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷還原「這脈絡」反批：不懂就亂講！

獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷還原「這脈絡」反批：不懂就亂講！

論壇中心／綜合報導日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」言論，不只引發中國不滿，連同前總統馬英九及國民黨前主席洪秀柱都紛紛批評高市早苗「躁進」，寧可站隊處處打壓台灣的中國，卻不願感謝日本表態挺台。對此，前駐日大使謝長廷在《頭家來開講》節目上批，「馬英九們不了解隨便亂講！」擔任駐日大使8年的謝長廷還原高市早苗答詢的原委，指出馬英九說「兩岸問題應該要由兩岸自己去和平溝通解決」，這點沒有問題，高市早苗也贊成，但是高市早苗在國會答辯的那個情況，是已經過了和談的階段，中共的政權已經來了，已經封鎖台灣海峽了，不是不談判，而是談判失敗的時候，甚至中共的解放軍戰艦已經過來時，是在這個情境下，高市早苗才答覆「台灣有事就是日本有事，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的存亡危機事態」。在已經沒有和談空間的時候，中共甚至已經開始動武，當然很有可能構成「威脅日本國家存亡的危險狀態」，在這種條件下日本首相才喊出「台灣有事論」，而馬英九們不懂這些脈絡，恣意地批評高市早苗「躁進」，最後是連同黨的桃園市議員凌濤都看不下去，直疑為何要罵關心台灣安全的日本？原文出處：獨家／馬英九稱台灣有事論「躁進」！謝長廷曝「高市答覆原委」反批：不懂就亂講！ 更多民視新聞報導不滿高市言論！中國貫徹戰狼外交！專欄作家"這樣評"！高市早苗挺台藍營「黨內不同調」！凌濤批：罵她是瘋了嗎？藍白罵高市早苗：多管閒事！凌濤見「黨內不同調」怒了

民視影音 ・ 2 小時前
六親等禁婚擬放寬改「四親等」 學者轟：當然該修

六親等禁婚擬放寬改「四親等」 學者轟：當然該修

高雄一對結婚6年的夫妻，因發現雙方外祖母是親姊妹，屬於「六親等」旁系血親，導致婚姻被法院判決無效，引發爭議。立法院法制局提出研析報告，建議檢討現行旁系血親禁婚的範圍，研議修正限縮至「四親等」以內，以符社會現況。對此，學者也認為「當然該修！」

中時新聞網 ・ 22 小時前
2026「藍正白副」？陳智菡：別搞得像選前分位子

2026「藍正白副」？陳智菡：別搞得像選前分位子

民眾黨團主任陳智菡24日表示，針對2026年地方選舉的藍白合作，民眾黨不會接受「國民黨當主、民眾黨當副」的安排模式，強調新竹市作為民眾黨本命區，無論國民黨是否提名，民眾黨都會推出自己的人選。她批評不要搞得像選前分位子，合作可以談，但談不攏就自己選。

中天新聞網 ・ 1 天前
劉世芳「外國包括中華人民共和國」言論遭批背叛憲法　國民黨：兩岸屬「統一前之特殊關係」

劉世芳「外國包括中華人民共和國」言論遭批背叛憲法　國民黨：兩岸屬「統一前之特殊關係」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導內政部長劉世芳24日在立法院答詢時稱「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」，並以「若大陸不是外國，就等於承...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化

高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化

高市早苗別退讓！美學者曝中國目的：日本中立化

EBC東森新聞 ・ 1 天前
高市早苗逆襲：戰略清晰，責任才會清晰

高市早苗逆襲：戰略清晰，責任才會清晰

美國會出兵護臺嗎？始終戰略模糊：不說會出兵，以免臺灣貿然獨立。不說不出兵，以免鼓勵中國侵臺。看似一兼二顧，其實哪有這麼便宜的好事。

思想坦克Voicettank ・ 2 小時前
藍軍3人爭取連任 綠拚增席次

藍軍3人爭取連任 綠拚增席次

高雄市議員選戰早已開跑布局，第11選區現任市議員為國民黨籍黃天煌、王耀裕、邱于軒，以及民進黨籍李雨庭，綠營結構處於劣勢，正積極爭取席次，不僅前副議長蔡昌達、前好好國際物流董事長洪村銘老面孔捲土重來，高雄市長陳其邁前幕僚張耀中新秀拚翻盤，街頭巷尾已掛出多面看板，要爭取曝光度；而藍營3人各擁基層實力，要維持現任優勢、爭取連任，誰能站穩腳跟或殺出重圍，都值得關注。

中時新聞網 ・ 1 天前