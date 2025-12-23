義大利前外交部次長撰文 批中國政府縱容假貨猖獗

（中央社記者黃雅詩羅馬23日專電）曾任義大利外交部次長的政論家維爾內帝今天在媒體撰文批評，中國「國有假貨」現象衝擊全球經濟體系，他質疑中國是世界上最大假貨工廠，中共政府卻視而不見，放任中國企業侵害智慧財產權，以非法方式賺取豐厚利潤。

維爾內帝（Gianni Vernetti）23日在義大利菁英媒體Linkiesta撰文指出，中國是世界第二大經濟體，但距離成為一個負責任的全球要角還很遠，中國政府從未認真阻止假貨蔓延，讓中國成為假貨市場最猖獗的賣家。

文章指出，儘管國際社會採取反制行動，但根據統計，來自中國的假貨仍在全球佔多數，這讓各界質疑中共政府無心瓦解這些利潤豐厚的非法網絡。

維爾內帝表示，過去10年，假冒商品在全球氾濫加劇，根據經濟合作暨發展組織（OECD）與美國商務部數據，在2024年，美國海關查獲假冒商品約9成來自中國。從2014年中國就是假貨主要來源地，查獲金額超過10億美元，2019年盜版商品佔全球貿易3.3%，此趨勢顯示在中國製造業生態，假貨現象早已根深蒂固。

文章指出，中國造假者不斷改進手法，今年12月義大利當局發現一名利用TikTok直播賣假貨的中國商家，查獲2300多件假冒奢侈品，包括皮包、香水和勞力士手錶。這些仿品製作精良，有商品條碼、原包裝和偽造保固卡，真假難辨，警方循線追溯到在中國註冊的公司，有時甚至由上市公司控制，凸顯中國假貨市場的系統性。

維爾內帝說，在中國深圳、廣州和東莞等工業區，生產仿冒品的工廠已發展成重要經濟支柱，提供大量就業機會並促進經濟成長，地方政府對其擴張抱持默許態度。

維爾內帝在文中舉例，天津的海鷗工廠成為瑞士手錶仿製領域的佼佼者，據專家稱，這些假錶非常逼真，即使經驗豐富的製錶師也很難在不完全拆解情況下辨別真偽。如此高超技術水準，離不開高度寬鬆的監管環境。

文章表示，除了手錶，服裝、電子產品、藥品、奢侈品配件都是中國龐大仿冒系統的目標，經合組織近期發布一份關於全球假冒產品貿易的報告指出，歐洲（包括義大利）的多個犯罪集團已將源自中國的假貨納入跨國網絡。中共默許的假貨生產管道，結合各地犯罪分銷管道，催生了全球假冒經濟，損害合法企業利益，破壞消費者信任，並傷害品牌聲譽。

維爾內帝指出，在此背景下，北京政權角色不容忽視，儘管中國政府宣稱致力保護智慧財產權，但執法力度仍有選擇性且不均衡。執法行動往往流於形式，主要針對小型企業，更大型網絡依然暢通無阻。這種模糊性表明，只要符合中國國家經濟利益，假貨的生產就會被容忍，允許造假者以合法企業名義營運，實際上是在為智慧財產權盜竊行為合法化。

文章指出，中共強調經濟成長，不惜一切代價完成目標，這為假貨擴張提供了沃土，許多地方政府為了增加就業和稅收，對非法活動視而不見，這種默許不僅破壞了全球貿易規則，也強化中國為了短期經濟利益而犧牲智慧財產權的形象。

維爾內帝強調，儘管國際社會提出抗議，中國當局仍不願切斷助長非法市場的國內供應鏈，過去十年間，中國假貨問題持續存在揭示一個令人不安的現實，造假並非少數個體行為，是一個在政府普遍容忍下不斷壯大的體系。只要造假市場利潤豐厚，中國作為全球假冒商品主要來源國，就將繼續對全球貿易的誠信構成挑戰。（編輯：張芷瑄）1141224