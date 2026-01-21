義大利力推轉型循環經濟 以創意網路劇向社會溝通

（中央社記者黃雅詩羅馬21日專電）義大利政府盼推動整體產業向重視環保再生的「循環經濟」轉型，特別推出SPOKE5計畫，委請學者專家將嚴謹的科學研究，透過網路短劇、Podcast等流行方式向大眾溝通，主打以「創新手法述說創新研究」。

循環經濟（Circular Economy）是指取代傳統「開採、製造、使用、丟棄」的線性模式，透過設計、維修、回收利用等方式，最大化資源價值，延長產品生命週期，並從源頭消除浪費與污染，達到資源再生與環境保護雙贏的「循環再生」模式。

SPOKE5是義大利政府為推動「國家復甦暨韌性計畫」（PNRR），由GRINS基金會執行的專案，此基金會的縮寫代表「成長、韌性、包容、永續」（Growing Resilient, Inclusive and Sustainable）等價值。

專案總召、杜林大學經濟學教授夸特拉羅（Francesco Quatraro）20日向外媒記者舉行說明會，出席團隊包括卡利亞里大學（Università di Cagliari）教授屋沙以（Stefano Usai）、迪瓜爾多（Maria Chiara Di Guardo）、策展人福薩齊亞（Alessandro Fusacchia）等。

夸特拉羅表示，該計畫匯集11所大學、超過200名研究人員，致力研究循環經濟生態系統，包括創新技術、地域特色，及轉型可能帶來的社會經濟影響，目標是產出能指導公共政策、產業選擇和永續發展策略的知識。

夸特拉羅表示，循環經濟是義大利與整個歐洲產業提升競爭力的關鍵策略，但這類嚴肅課題不易被大眾消化，該計畫核心是製作3集網路短劇（webserie），提供認識循環經濟的入門途徑，再輔以專題短片、Podcast、網路文章等數位敘事，盼在學術界、官方機構、企業、公民之間建立橋梁。

SPOKE5官網探討許多有關循環經濟的趣味主題，例如心理層面「看不見的選擇」。因為談到循環經濟，各界通常只想到改進技術、材料和工業流程，很少注意情感和認知偏誤，然而個人、企業和機構的決策，對推動轉型的速度與品質，與技術創新同樣重要。

另一主題「推動循環經濟之手」，探討產業轉型不只需要新技術，還需懂得執行的人力，計畫運用義大利573個產業、107個縣市數據，建構一份循環經濟轉型的人力資源地圖。

在「永續利潤」主題，則分析如何將推動永續轉化為企業價值，該研究分析大量歐洲公司樣本，將「環保、社會責任、公司治理」（ESG）指標與經濟財務指標結合，結果顯示無論公司產業類別或規模，ESG績效較佳的公司都擁有顯著更高的市值。（編輯：田瑞華）1150121