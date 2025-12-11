台灣女婿千萬Youtuber拒刪「台灣是國家」賠225萬不後悔：沉默買不到！

由於台灣海峽的兩岸在國際政治上的關係真的太特殊了，因此在實況主與 KOL 們進行中國或者台灣的遊戲工商時也常常會聽到一些「大人的原因」而讓他們必須做出權衡與取捨，來面對政治現實。而現在一位義大利千萬訂閱 Youtuber Davie504 突然在台灣被網友們讚爆，因為他之前的一個工商片段拍完、與對方簽完約之後卻被要求刪除一年前「台灣是國家（Taiwan is a country）」的留言，否則就收不到合約金額，而 Davie504 的選擇是拒絕對方的要求，並刪除了自己影片中的業配段落。

(Credit:Davie504)

事實上，Davie504 本名 Davide Biale 來自於義大利，是一位義大利非常知名的 Bass 手，與另一位台灣 Youtuber Drungayu 三年前結為連理，變成了一位台灣女婿後定居台灣，現在也過著幸福美滿的生活，自己的 Youtube 頻道也已經超越千萬訂閱，是聞名全球的 Youtuber。

昨（10）天 Davie504 突然上傳了一部「我如何丟掉最大單工商（How I Lost My Biggest Partnership）」的影片，講述了他在另一部影片中刪除工商片段的背後故事。Davie504 分享，五年前曾經有一間手遊公司開給了他幾乎無法拒絕的合約：60 秒的工商片段該公司願意支付 6 萬美元，以及另外 1.5 萬美元的抽獎預算，合約總值達 7.5 萬美元（約 225 萬新台幣）。而 Davie504 也馬上答應，並且也用這筆抽獎預算自行購買了價值一萬美元（約 30 萬新台幣）的 Bass 準備送給自己的粉絲們。

而後，Davie504 也順利地完成影片，正式簽約並通過廠商審核，準備上傳。沒想到，在影片上傳前 Davie504 卻收到手遊公司要求，希望 Davie504 能夠刪除一年前的一句留言：

「台灣是國家，蠢蛋（Taiwan is a country,noobs）」

並且只要 Davie504 不從，那麼手遊公司就拒絕支付給他所有金額，就連 Davie504 已經付出的一萬美元抽獎成本都拿不回來。而 Davie504 果斷選擇了不理那間公司，拒絕刪除留言，反而刪除了影片中的所有工商片段，然後重新上片，那些買來抽獎的 Bass 也全數自掏腰包送出，甚至還額外加碼來回應這間手遊公司。

Davie504 也表示，許多人也都問過他為什麼不打跨國官司來根據合約討回這些錢，但他覺得，與其打曠日廢時的跨國官司，當判決結果出來時已經 90 歲了，不如將自己的青春拿來繼續作影片。Davie504 並表示，或許他自己只是普通的 Youtuber，但他選擇了堅守正直與言論自由，此外，他學到的教訓就是總是會有些品牌「買的並不是你的創意，而是沉默。」，而 Davie504 選擇的是用 7.5 萬美元的代價守住了這些價值。

這件事曝光之後，也獲得許多網友在 youtube 底下留言超級感謝、Facebook 上也有熱心網友整理後吸引了超過 2.7 萬個網友讚爆，紛紛傳達對於這位台灣女婿的由衷感謝與支持，以及也證明了，金錢的力量雖然強大，但肯定也會有買不走的東西。