義大利卡布里島今夏新規 禁止逾40人團客登島

（中央社羅馬7日綜合外電報導）義大利安莎通訊社（ANSA）今天報導，卡布里島（Capri）為管控大量一日遊遊客，今年夏天將禁止超過40人的旅遊團。

法新社報導，根據市議會批准的新規定，20人以上的旅遊團導遊必須改用無線耳機，而非擴音器進行講解。

導遊還必須攜帶低調的識別標誌，而不能使用雨傘或其他可能影響景觀的物品，以便讓團員辨認。

位於那不勒斯灣（Bay of Naples）的卡布里島，以白色別墅、灣澳星羅棋布的海岸線及高檔飯店聞名。當地約有1萬3000名常住人口，但夏季吸引大量一日遊遊客，估計每天可能湧入5萬人。

廣告 廣告

卡布里島商業協會（Ascom Confcommercio Capri）對新規表示歡迎，在此之前威尼斯已於2024年實施旅遊團25人的上限規定。

卡布里島商業協會主席柯波拉（Lorenzo Coppola）表示，這些規定是「緩解熱門區域擁擠的必要工具」，旨在「還給人行道應有的通行空間」。（編譯：陳昱婷）1150208