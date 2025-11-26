中央社

義大利參議員馬貝齊 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

參議員馬貝齊（Simona Malpezzi）25日出席「新大賽局」新書發表會，談到北約愈來愈重視與印太的夥伴關係。

中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年11月26日

