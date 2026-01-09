義大利國會友台協會6政黨代表首次訪台 盼深化台義關係

外交部長林佳龍歡迎義大利國會友台協會跨黨派議員團訪台。外交部提供



義大利國會友台協會的眾議員卡塔內歐（Alessandro Cattaneo）近期率朝野6個政黨代表訪台，7位參眾議員都是首次訪台。卡塔內歐表示，大家都關心台灣的民主發展，以及印太地區的和平穩定，也期待持續推動雙邊在各領域的合作，以深化台義友誼、拓展更多可能。

外交部長林佳龍於接待時回顧，去（2025）年9月曾接待友台協會共同主席帕洛里（Adriano Paroli）率領的訪問團，隨後前往羅馬出席代表處整修竣工典禮。當時包括參議院副議長錢益友（Gian Marco Centinaio）等多達16位國會議員到場共襄盛舉，展現高度熱情。

林佳龍分享，義大利是文藝復興的發源地，承載千年文明的輝煌，而台灣許多學習設計、時尚與藝術的年輕人，都以到義大利留學為夢想，奇美博物館也典藏多把義大利史特拉底瓦里（Stradivarius）名琴，凸顯台義之間文藝交流頻繁。

林佳龍也提及，台義合作也在產業面持續開花結果。我國半導體大廠環球晶圓在義大利諾瓦拉（Novara）投資的全新12吋晶圓廠已於去年開幕，能就近供應歐洲產業需求、提升整體供應鏈韌性，這正是台義半導體合作的具體象徵。

外交部常務次長葛葆萱午宴表示，歐洲與印太地區安全日益緊密相連，歐洲國家對台海和平穩定的支持及聲援，比以往任何時候都更加重要；台義是共享價值的民主夥伴，在關鍵科技、創新、文化及教育等領域都有高度合作潛力，期盼共同推動台義實質夥伴關係更上一層樓。

卡塔內歐表示，這項投資對義大利非常重要；而此次訪團成員橫跨執政與在野共6個政黨，為歷年義大利國會訪台團之最，充分展現義大利不分黨派對台灣的關注及支持，大家都關心台灣的民主發展，以及印太地區的和平穩定。

卡塔內歐期待透過此行更深入瞭解台灣的多元社會，持續推動雙邊在經貿、人工智慧、半導體及學術等各領域的合作，以深化台義友誼、拓展更多可能，，並將推動義國國會持續展現對台海和平穩定的重視。

訪團成員另有眾議員特拉維斯（Roberto Traversi）、卡托伊（Vanessa Cattoi）、班佐尼（Fabrizio Benzoni）、羅佩菲多（Emanuele Loperfido）、坎賈諾（Gerolamo Cangiano）與參議員馬貝琪（Simona Flavia Malpezzi）。

訪團在台期間將拜晤副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、財政部政務次長阮清華、數位發展部政務次長侯宜秀及陸委會副主委沈有忠等，另將參訪工業技術研究院、新竹科學園區、意法半導體及人工智慧實驗室等，見證台灣科技產業的豐沛活力。

