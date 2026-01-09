義大利國會議員團訪台 展現跨黨派對台支持

（中央社記者吳書緯台北9日電）外交部今天表示，義大利國會友台協會卡塔紐眾議員8日至12日率跨黨派議員團來台訪問。卡塔紐表示，訪團成員橫跨執政與在野共6個政黨，為歷年義大利國會訪台團之最，充分展現義大利不分黨派對台灣的關注及支持。

外交部上午發布新聞稿指出，卡塔紐（Alessandro Cattaneo，另譯：卡塔內歐）率領眾議員特拉維斯（Roberto Traversi）、參議員馬貝琪（Simona Flavia Malpezzi）、眾議員卡托伊（Vanessa Cattoi）、眾議員班佐尼（Fabrizio Benzoni）、眾議員羅佩菲多（Emanuele Loperfido）及眾議員坎賈諾（Gerolamo Cangiano）來台訪問。

卡塔紐感謝台灣政府邀請訪台，他說，訪團期盼透過此行更深入瞭解台灣的多元社會，共同深化台義在經貿、人工智慧、半導體及學術領域的交流與合作，並將推動義國國會持續展現對台海和平穩定的重視。

外交部長林佳龍今天也在臉書發文指出，昨天接見義大利國會友台協會跨黨派訪問團，回憶去年9月在義大利出席駐義大利代表處整修竣工典禮時，多達16位國會議員到場共襄盛舉，充分展現對台灣的情誼。

林佳龍表示，台義除了藝術交流頻密，在產業上的合作也持續開花結果，半導體大廠環球晶圓公司去年在義北諾瓦拉（Novara）市12吋晶圓廠的揭幕，即為台義半導體合作的具體成果，期待持續推動雙邊在各領域的合作，深化台義友誼、拓展更多可能。

外交部表示，訪團在台期間將拜晤副總統蕭美琴、立法院副院長江啟臣、財政部政務次長阮清華、數位發展部政務次長侯宜秀及大陸委員會副主委沈有忠等，另將參訪工業技術研究院、新竹科學園區、意法半導體及人工智慧實驗室等，見證台灣科技產業的豐沛活力。（編輯：謝佳珍）1150109