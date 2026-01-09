義大利國會議員團訪臺 見證臺灣科技豐沛活力

記者吳典叡／臺北報導

義大利國會友臺協會跨黨派議員團於本月8日至12日訪臺，外交部今（9）日指出，訪團在臺期間除將拜晤副總統蕭美琴等政府首長之外，另將參訪新竹科學園區等，見證臺灣科技產業的豐沛活力。

外交部表示，義大利國會友臺協會卡塔內歐眾議員於本月8至12日率特拉維斯眾議員、馬貝琪參議員、卡托伊眾議員、班佐尼眾議員、羅佩菲多眾議員及坎賈諾眾議員來臺訪問。

外交部提到，部長林佳龍8日接見訪團一行表達誠摯歡迎，並憶及去年9月在義大利出席我國駐義大利代表處整修竣工典禮時，多達16位國會議員到場共襄盛舉，充分展現對臺灣的情誼；臺義不僅在文化藝術領域頻密交流，在產業上的合作也持續開花結果。我國半導體大廠環球晶圓公司去年在義北諾瓦拉市12吋晶圓廠的揭幕，即為臺義半導體合作的具體成果。

外交部說，訪團在臺期間將拜晤蕭副總統、立法院副院長江啟臣、財政部政務次長阮清華、數位發展部政務次長侯宜秀及大陸委員會副主委沈有忠等政府首長，另將參訪工業技術研究院、新竹科學園區、意法半導體及人工智慧實驗室等，見證臺灣科技產業的豐沛活力。

外交部長林佳龍歡迎義大利國會友臺協會跨黨派議員團訪臺。（外交部提供）