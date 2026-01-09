義大利埃特納火山噴發 嚮導不滿嚴格管制發動罷工

（中央社羅馬9日綜合外電報導）義大利西西里島埃特納火山近幾週再度噴發後，地方當局祭出更嚴格管制措施，引發帶領遊客欣賞火山壯麗奇景的嚮導強烈不滿，發動數十年來首度罷工以示抗議。

美聯社報導，卡塔尼亞（Catania）市政府已暫停或限制前往觀賞埃特納火山（Mount Etna）熔岩流動的觀光行程，促使當地嚮導發動數十年來首次罷工。

數十名嚮導日前在埃特納火山的熔岩流入口前示威，批評新規過於嚴苛，並稱熔岩流當前流速足夠緩慢，已可像過去那樣安全觀賞。

廣告 廣告

嚮導團體的地區理事會發布聲明指出：「這些措施形同架空嚮導的角色，剝奪他們的技能、功能及專業責任。」

熔岩流在日落後格外壯觀，但新規要求導覽活動只能於黃昏前進行，且必須距離熔岩流至少200公尺。此外，現在嚴格執行每團上限10人的舊規，並動用無人機進行監控。

位於西西里島（Sicily）的埃特納火山是歐洲最活躍、規模最大的火山，高3350公尺、寬35公里，經常能讓人近距離感受大自然的威力。

埃特納火山去年耶誕夜再度噴發後，相關當局頒布了前述最新限制令。

義大利國家地球物理與火山學研究中心（National Institute of Geophysics and Volcanology）本週證實，埃特納火山的確仍持續噴發，但熔岩前緣已逐漸冷卻，並未再前進。

外界預期，當地嚮導未來幾天將持續罷工，盼與當局協商出既能保護其職業、又能確保遊客安全的方案。（編譯：洪培英）1150109