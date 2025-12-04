義大利外交部宣布改組 (圖)
義大利外交部長塔加尼（前排左3）4日宣布外交部改革方案，將自明年元旦起新增2個部門，包括成長與出口促進司、網路安全司。（義大利外交部提供）
中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年12月5日
