義大利外交部宣布改組 (圖)

[Newtalk新聞] 雖然美國川普政府近期積極推動烏克蘭和平協議，但俄烏雙方目前仍無法就停火條件取得共識，許多歐洲國家也擔心俄羅斯從烏克蘭獲得利益後，將野心擴展到歐洲地區。近期有消息稱，德國針對可能與俄羅斯爆發衝突的情形，制定長達 1,200 頁的「對俄作戰計畫」，準備在 2029 年正面應對俄羅斯的威脅。與此同時，俄羅斯總統普丁也展現出強硬的態度，強調俄羅斯已經做好與歐洲國家開戰的準備。 《騰訊網》軍事記者「萬全」引用美國《華爾街日報》的報導指出，德國為了應對可能與俄羅斯爆發的武裝衝突，制定一份長達 1,200 頁的對俄作戰計畫書，預計將動員 80 萬士兵與 20 萬輛戰車，並在衝突發生前打造運輸與後勤補給路線。 德國和立陶宛的國防部長簽署了德軍永久部署立陶宛的協議，大約 4,800 名德國士兵將被部署到立陶宛靠近俄羅斯的邊境。 圖 : 翻攝自維基百科 該份計畫書認為，俄烏戰爭可能在美國的協調下，以俄羅斯獲得大量戰果畫下句點，推測俄羅斯可能延續自身的勝利敘事，在 2029 年對北約國家發動攻擊，「無論戰火在何地點燃，德國都將不可避免地淪為戰場」。為了應對可能發生的戰爭，該計畫書提議

新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7