義大利外交部改組 2026年增網路安全、促進出口部門
（中央社記者黃雅詩羅馬4日專電）義大利外交部將自明年元旦調整組織結構，分為「政治」與「經濟」兩大部分，分別由2位副秘書長管理，並將設立新的「成長與出口促進司」、「網路安全司」，以對應國際經濟局勢與網路威脅。
義大利外交與國際合作部長塔加尼（Antonio Tajani）今天宣布外交部改革方案，將於明年1月1日生效。改革原則是簡化與創新，將更重視為民眾與企業提供服務，確保國家經濟成長成為外交政策的核心。
義大利外交部發布新聞稿指出，此次改革無需任何額外支出，外交部新組織將分為政治和經濟兩大部分，分別對應2位副秘書長監管，在原有的「政治事務與安全司」之外，新設強調經濟面的「成長與出口促進司」。
此外，義大利外交部還將設立新的網路安全司，以應對日益增長的網路威脅，並擬強化負責海外僑民與移民政策的單位。
根據義大利外交部網站現行組織架構，目前僅有1位副秘書長，業務單位包括政治事務與安全司、資源創新司、世界與全球性議題司、歐洲與國際政治商業司、國家體系促進司、海外僑民與移民政策司、合作發展司、公眾外交文化司、行政資通司等。
義大利外交部指出，在總秘書處之下，還將設立一個「簡化與協調小組」，負責收集建議及提出新方案，以簡化優化為民眾和企業提供的服務。
義大利外交部表示，此次改革也將涉及外交官資格考試和所有外交人員的培訓。義大利外交部近年已擴大招募範圍，盼藉此吸引最優秀人才。
義大利外交部指出，有關新設單位的具體業務內容與目標，未來將結合最新國際情勢，考量民眾與企業對服務的需求，逐步向外界說明。（編輯：唐聲揚）
1141205
