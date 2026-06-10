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義大利太空人 Luca Parmitano 將擔任美國國家航空暨太空總署（NASA）「阿提米絲3號」任務飛行員，預計於2027年測試登月艙。身為美食大國子民，他公開喊話，希望能將被列為世界遺產的義大利美食帶上太空，讓這趟月球之旅充滿家鄉味。

義大利太空人 Luca Parmitano 獲選擔任「阿提米絲3號」（Artemis III）任務的飛行員，預計於2027年在地球附近駕駛太空船，進行兩組登月艙的關鍵測試。這項任務是人類重返月球計畫的重要一環，最快可能在2028年實現登月目標。身為前義大利空軍上校，Luca Parmitano 對於這次任務充滿期待，更幽默地表示，希望菜單上能出現義大利料理。

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Luca Parmitano 指出，義大利美食是聯合國教科文組織（UNESCO）認定的文化遺產，每個人都想品嚐。回顧先前的任務，阿提米絲2號的菜單包含了德州牛胸肉與墨西哥餅，甚至在直播中還能看到義大利知名榛果可可醬 Nutella 飄浮在太空艙內。他認為，NASA 選擇歐洲太空總署（ESA）的太空人擔任飛行員，傳遞了強大的合作訊號，顯示歐洲在太空船建造技術與人才專業上深受肯定。

現年49歲的 Luca Parmitano 經驗豐富，曾兩度前往國際太空站（ISS），並完成多次複雜的太空漫步。他最廣為人知的經歷是在一次任務中，因太空衣冷卻系統故障，導致頭盔內不斷注水，差點發生溺水意外。儘管面臨高風險挑戰，他仍以謙卑的態度面對新任務，並與指揮官 Randy Bresnik 以及隊員 Andre Douglas、Frank Rubio 共同合作，展現跨國界與多元背景的團隊精神。

原文出處：義大利太空人將飛向月球！盼阿提米絲3號菜單加入「家鄉味」

本文由AI協作，經編輯審核後發布