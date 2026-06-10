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美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，義大利太空人 Luca Parmitano 將擔任「阿提米絲3號」任務駕駛員。這項預計於2027年展開的任務，不僅展現歐美航太合作，他更期待能將義大利美食帶上太空。

歐洲太空總署（ESA）太空人 Luca Parmitano 近日受訪表示，他非常榮幸能被選中擔任「阿提米絲3號」（Artemis III）任務的駕駛員。這項任務計畫於2027年執行，屆時他將在地球附近駕駛太空船，測試兩台關鍵的登月艙。身為前義大利空軍上校，Parmitano 擁有豐富的經驗，曾兩度前往國際太空站（ISS），甚至在一次太空行走中，因頭盔冷卻系統故障導致進水險些溺斃，展現出極高的心理素質與應變能力。

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除了專業技術，Parmitano 也對太空餐點充滿期待。他幽默地提到，義大利美食是聯合國教科文組織（UNESCO）認定的文化遺產，希望能在菜單中看到家鄉味。他指出，NASA 選擇歐洲太空人擔任駕駛員，傳遞了強烈的合作訊號，代表歐洲在航太技術與人才方面的專業深受肯定，這對雙方的夥伴關係具有重大意義。

此次任務成員組成相當多元，除了 Parmitano，還包括指揮官 Randy Bresnik，以及非裔太空人 Andre Douglas 和薩爾瓦多裔的 Frank Rubio。Parmitano 強調，團隊成員背景與年齡的差異，將為這項複雜的任務注入更多活力與深度。隨著阿提米絲計畫持續推進，人類重返月球的目標也正穩步邁進。

原文出處：義大利太空人將駕駛阿提米絲3號 盼帶家鄉美食前進太空

本文由AI協作，經編輯審核後發布