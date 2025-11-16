義大利富豪傳赴戰地「狙殺人民為樂」 連孩童也不放過！米蘭檢方展開追查

義大利傳出有富豪在波士尼亞戰爭期間，到當地狙殺平民百姓為樂。示意圖。取自Unsplash



駭人！1990年代波士尼亞戰爭期間，數名義大利富豪被控砸下8.8萬英鎊（約357萬元台幣），到當地進行「人體狩獵之旅」，在高處對人民射殺取樂，甚至還能加錢指定射殺兒童，行徑令人髮指，義大利米蘭檢方目前正對此展開調查。

1992年，波士尼亞宣布脫離南斯拉夫獨立，引發4年的波士尼亞戰爭，首都塞拉耶佛遭受圍城攻擊，原本熱鬧的城市變成槍林彈雨，釀成數萬百姓死傷。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《衛報》（The Guardian）等外媒報導，當時，一群義大利和其他國家的有錢人，竟花了約7萬至8.8萬英鎊（約283萬至357萬元台幣），買通塞族領袖卡拉季奇的軍隊，赴塞拉耶佛展開「人體狩獵之旅」（Human Safari）。該領袖已於2016年因種族滅絕等罪名被判40年有期徒刑。

他們從義大利的里雅斯特（Trieste）搭飛機抵達貝爾格勒（Belgrade），再被接駁到塞拉耶佛，站在制高點對那些手無寸鐵的普通市民開槍，尤其是在通往機場的必經道路、被稱為「狙擊手之巷」（Sniper Alley）的波士尼亞之龍大街，對象甚至包括兒童。

這些控訴在2022年紀錄片《塞拉耶佛狩獵》（Sarajevo Safari）曝光，許多證人提出相關說詞，還有波士尼亞的情報人員指出，義大利情報部門在1993年就掌握相關訊息。米蘭作家兼記者加瓦澤尼亦展開深入調查，並向檢方提出相關文件。

據稱，這群「遊客槍手」大多是槍械迷或極端右翼團體的成員。米蘭檢方正展開調查，一名在米蘭經營整形外科診所的企業家已被列為重點調查對象。若調查確定涉案，他們可能被依國際法的戰爭罪和違反人道罪受審。

