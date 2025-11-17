義大利工藝遇上台灣乳香！在地乳源、世界盃麵包大賽季軍打造「19號水果麵包」，限量500顆要吃要快

（圖／加七攝）

致力於開發台灣優質乳源、支持在地酪農業的全台唯一奶油夢工廠品牌「19號發酵奶油」，今年首度啟動「隱市麵包職人聯名企劃」，邀請曾代表台灣登上世界盃麵包大賽、奪下團體組季軍的職人林坤緯合作，推出全台首顆以100%國產乳源發酵奶油製作的義大利水果麵包「19號水果麵包Panetonne」。這項合作把台灣乳製品與義式經典烘焙完美結合，也讓節慶麵包飄散濃濃台灣味。

從世界舞台回到家鄉後，林坤緯承接父親位於三重的麵包店，並打造自有風格品牌「法歐米麵包工坊」，以歐法日烘焙技法搭配台灣食材，融入社區職人精神。他因比賽而深入接觸義大利天然酵母種Lievito Madre，自2014年起便在店內每日供應義大利水果麵包，將他人一年只做一次的節慶名品，磨練成自己的日常功課。

廣告 廣告

義大利水果麵包向來被視為全世界最難駕馭的麵包之一，只使用天然酵母種進行長時間發酵，每次狀態都不同，從攪拌到烘烤皆充滿變數。林坤緯以72小時以上的繁複工序，並常為迎合麵糰發酵狀態在半夜起床烘焙，投入十年功夫琢磨出屬於自己的義式工法。

此次聯名使用的「19號發酵奶油」以100%純台灣乳源製作，不含任何添加物，風味清爽、奶香純淨。林坤緯在綁布式酵母更新法中加入「洗浸法」提升微酸的清新度；發酵溫度提高2度，讓香氣更具層次；並多延長一天低溫發酵時間，使麵包更柔軟，也能延緩老化。

限量500顆的「19號水果麵包Panetonne」即日起在「19號發酵奶油」官網預購，也可到「法歐米麵包工坊」實體購買，售價1600元（800g），早鳥價1360元。（圖／加七攝）

精裝版「19號水果麵包Panetonne」使用義大利進口麵粉、糖漬橘皮丁、檸檬丁、葡萄乾、青提子、大量雞蛋與奶油，依賴百分百天然酵母種發酵，整體工序超過96小時。成品香氣渾厚又細緻，從蛋奶香、果乾酸甜到尾韻的發酵層次，都宛如香水般有著優雅的前中後調。

除了節慶限定款，林坤緯也以「19號台灣原森發酵奶油」開發出多款日常麵包新作。「黑糖麻糬吐司」與「紫芋地瓜吐司」加入高達30%的喬伊鮮奶，採雙色麵團製作，柔軟濕潤、風味細緻；「艾曼達芝士麵包」結合法國麵團與19號軟質鮮奶油乳酪、披薩絲和煙燻乳酪，外酥內軟、香氣濃郁；「黑糖德式烤布丁」則結合純生鮮奶油、發酵奶油與黑糖蜜蛋塔液做內餡，塔皮內再以黑糖麻糬增加咀嚼感，塔皮酥香、內餡濃郁，是午後茶點的完美選擇。

林坤緯以「19號台灣原森發酵奶油」開發出多款日常麵包新作，（左）黑糖麻糬吐司、（右上）紫芋地瓜吐司、（右下）黑糖德式烤布丁。（圖／加七攝）

甜點控集合！COLD STONE推雙倍芋頭＋Q彈麻糬新品、日本「一口吉拿棒」台灣吃得到

另外，星巴克也推出水果麵包，「潘娜朵尼」傳承百年的經典甜點，鬆軟蓬鬆的口感融合果乾與蜜漬柑橘的芳香，在義大利被視為聖誕餐桌上的靈魂主角，門市特別推出星巴克風格版本，於經典配方中加入草莓果乾，增添酸甜果香與節慶氣息，重現聖誕的幸福氛圍。

星巴克今年也推出水果麵包「潘娜朵尼」。（圖／星巴克提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Venchi 2025耶誕限定系列太美 德國派對熊軟糖進駐台灣

星巴克典藏DREAM PLAZA推5款限定飲品 太妃瑪奇朵、微醺熱紅酒開喝

寶可夢粉絲尖叫！全球首座戶外「PokéPark KANTO」登場，主題森林、道館、旋轉木馬全曝光！