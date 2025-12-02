生活中心

耶誕節將至，節慶送禮需求快速升溫。台灣代理商「天清日晏」今年首度以「現貨」形式引進擁有257年歷史的義大利Panettone（潘妮朵尼耶誕糕）品牌《BAJ 1768 MILANO》。過往皆以預購方式販售，今年特別引進約1,000份現貨，消息公布後立即引起甜點迷與送禮族群搶購。「天清日晏」負責人王樂民坦言：「今年的現貨配額太少，不敢大張旗鼓宣傳，錯過真的只能等明年。」

義大利年末家庭必吃傳奇甜點 BAJ耶誕糕三款原裝包裝首度現貨登台

線上線下多通路一次看 輕鬆迎接耶誕節送禮旺季

BAJ耶誕糕在義大利已有超過兩世紀歷史，是家家戶戶年末必吃的經典甜點。今年「天清日晏」引進三款原廠包裝，包含「復古圓筒紙盒款（1kg）」、售價NT$2,800元，「經典鐵盒款（1kg）」、售價NT$2,500元，「麻繩包裝紙袋款（750g）」、售價NT$2,300元，其中經典鐵盒為預購熱銷款，也是許多甜點收藏者最期待的版本。

最佳耶誕禮物 義大利人百年耶誕糕《BAJ 1768 MILANO》現貨抵台

麻繩包裝款僅750g小份量，無論交換禮物還是家庭聚會都合適（圖／天清日晏）





BAJ 原廠經典鐵盒包裝(1kg) NT$2,500（圖／天清日晏）





三種包裝皆延續義大利傳統節慶美學，復刻印花、燙金細節品牌標章、品牌歷史手冊，無論作為耶誕送禮、交換禮物還是聚會甜點，都象徵異國儀式感。消費者可於天清商城、微風精品線上、棉花田、新光三越…等通路購買，線上線下皆能輕鬆入手。

義大利世家配方的魅力：百年酵母、48小時發酵造就珍稀口感

義大利耶誕節最具儀式感的吃法在台完整重現

BAJ的風味源於百年天然老酵母與義大利少數頂級品牌才會採用的 三重發酵古法。一般耶誕糕多為1～2次發酵，BAJ以更繁複的3次發酵，使麵體更細緻、香氣更有層次。透過約48小時的自然發酵與手工捏麵，創造機械化製程難以達到的濕潤柔軟口感，再搭配蜜漬橙皮、葡萄乾與天然原料，使其成為義大利家庭年末最具代表性的經典滋味。

BAJ亦因其歷史價值與傳統工藝，被授予義大利甜點界罕見的 「博物館等級」終身榮耀，象徵其在當地文化中的獨特地位。此外更通過《全國檢驗》食品安全測試，包括防腐劑、農藥、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌…等多重毒素檢測，確保大人小孩皆能安心享用。

王樂民表示：「在義大利，耶誕糕是代表團聚與祝福的節慶象徵。」他也分享三種義大利經典吃法——常溫切片感受天然酵母與果乾香氣、微烤提升濕潤度與香氣層次、搭配香檳或氣泡酒作為節慶餐桌點綴，如今皆能在台完整重現。

ALBERTENGO_麝香葡萄耶誕糕(1kg, 無糖霜) NT$2,400（圖／天清日晏）





BAJ 原廠復古圓筒紙盒包裝(1kg) NT$2,800（圖／天清日晏）





限量1,000份！耶誕節「送禮、自用」必搶清單

業者：「錯過真的要等到明年！」

今年台灣僅有約1,000份BAJ現貨，且為季節性限量商品，售完即止、無法補貨。BAJ也同步販售義大利百年品牌ALBERTENGO的「麝香葡萄耶誕糕」，帶淡雅酒香、獨特風味，為大人味甜點愛好者提供更多選擇。下單後約3至5天即可送達，業者提醒消費者把握難得現貨機會，以免錯過今年的節慶限定風味。

【相關資訊】天清日晏家居

地址：台北市內湖區新湖一路86號1樓

電話：02-2794-6363

營業時間：週一至週五10:30 – 18:00

官方網站：https://reurl.cc/7Vp1kd

