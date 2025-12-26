義大利引進雷射清潔技術 馬可奧里略柱重現古戰浮雕

矗立在義大利羅馬市中心已有近2000年歷史的馬可奧里略圓柱，近日展開了數十年來首次的大掃除。

考古與修復團隊利用雷射技術，清除長年累積在浮雕上的污垢，讓這座見證羅馬帝國歷史的巨大石柱上頭精緻的古代浮雕重新展現在世人眼前。

義大利修復師尼圖指出，「它就像記載歷史與戰爭的莎草紙，是讓人們藉此閱讀歷史的方式，它會透過一個又一個場景引人入勝，你會看到很棒的細節，你除了心存敬意別無他想，太棒了。」

這根高約47公尺的紀念圓柱約建於西元180到193年間，柱身上的浮雕以螺旋方式向上延伸，尺寸也隨之逐漸放大，足以俯瞰下方廣場與總理府。它完整記錄了羅馬皇帝馬可奧里略（Marco Aurelio）在多瑙河畔對抗蠻族部落的征戰過程，可說是古羅馬軍事與藝術的重要史料。

義大利圓柱修復工程主任鮑姆加特納（Marta Baumgartner）回應，「重要的是它展現了對大理石的尊重，對材料本身和歷史痕跡的尊重，這是石材自然老化的證據，必須被保存下來，雷射同樣也尊重了草酸鹽層，不僅保存了材料，也保留了自然老化痕跡。」

修復師以雷射光束聚焦在石材表面，利用熱能去除黑色的污染沉積物，下方潔白的卡拉拉大理石開始逐一露臉。此外，為數18人的修復團隊還搭配了化學敷料、海綿與樹脂，填補因滲水、結冰或膨脹等各種原因造成的裂痕，並修復日漸模糊的人臉輪廓。

而浮雕故事裡的古代戰爭細節其實相當血腥，有被割喉及斬首的敵人、有被綑綁在一起的俘虜，還充滿了對婦女與孩童的暴力描繪。整根柱子上共約2000個人物登場，其中也包括馬可奧里略本人。

鮑姆加特納認為，「它無疑是代表羅馬歷史與文化的紀念，同時也象徵當代的羅馬，尤其它位於現代城市中一個極具戰略意義與代表性的地點，也就是在科隆納廣場上正對著基吉宮，跟周遭區域一樣，它們的名稱都源自這根紀念柱。」

這次的工程耗資200萬歐元，資金來源是疫情後的歐洲復甦基金。2025年3月展開修復後，預計2026年初就會完工，屆時這裡還會有一套夜間照明，讓這根由下往上逐步展開的人類歷史故事遺跡更具有地標意義。