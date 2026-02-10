義大利悍匪「火牆封路」炸開運鈔車 瘋狂掃射警車劫億元逃竄

義大利國道發生一起驚天的武裝搶劫案。（翻攝自X@DolanBrady1010）

義大利南部普利亞大區（Puglia）週一（9日）清晨發生一起極其殘暴的武裝劫案！一組至少6人的專業犯罪集團，在連接布林迪西與萊切的國道上，以「軍事化」規格伏擊一輛運鈔車。歹徒不僅焚毀大貨車製造火牆封鎖道路，甚至在光天化日下動用炸藥轟開運鈔車，現場槍聲大作，與趕到的憲兵展開激烈駁火，震驚全義大利。

火牆封路、炸藥開門！「軍事化」歹徒洗劫國道

綜合義大利外媒報導，事件發生於9日清晨黎明時分，正值通勤尖峰時段。根據警方初步調查，這批悍匪分乘多輛裝有閃光燈、偽裝成公務車的轎車，在國道613號圖圖拉諾（Tuturano）匝道附近採取行動。

歹徒先將一輛大貨車橫擋在路中央並當眾縱火，瞬間形成的巨型火牆迫使後方車流完全停滯。隨後，這群全副武裝的劫匪迅速包圍Battistolli保全公司的運鈔車，並使用強大炸藥直接炸毀後車門，現場濃煙升天，目擊民眾驚恐表示：「就像在拍好萊塢動作片！」

國道變戰場！悍匪與軍警駁火 隨機攔車亡命天涯

接獲報案趕赴現場的義大利憲兵（Carabinieri）巡邏車，隨即遭到歹徒瘋狂開火掃射，警車車身多處中彈，所幸員警及保全人員皆未受傷。劫匪在短短數分鐘內完成搶劫後，往北朝薩倫托（Salento）方向逃竄。

在逃亡過程中，這群歹徒展現極高的凶殘性，竟在路途中強行攔下路過車輛，威脅民眾交出鑰匙後換車逃逸，導致多名通勤族受困國道。目前萊切警方已在7號州道攔截並逮捕2名來自福賈（Foggia）地區的嫌犯，其餘同夥仍在追緝中。

「劫案天堂」？普利亞大區三年來遭劫逾216億歐元

這起事件再度揭露義大利南部治安惡化的警訊。根據保全協會（Savip）統計，普利亞大區已成為運鈔車搶案的重災區，2019年至2023年間，該區搶案成功率居全義第二，僅次於薩丁尼亞島。

數據顯示，從1999年至今，普利亞大區被搶走的總金額累計高達216億歐元（約新台幣8,117億元）。這些犯罪集團通常擁有軍方背景的武器與戰術，專挑郵局轉帳或大額現金運送時段下手。保全工會已多次向政府發出警告，要求升級防護裝備與安全規約，以免保全人員淪為槍下亡魂。

