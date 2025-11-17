義大利披薩店嘲諷台客引國際風波！市長急道歉邀外交代表會晤

義大利蒙特卡丁尼市「Pizza Dal Pazzo」披薩店日前發生爭議事件。一團平均70歲的台灣遊客因行程延誤抵達飯店已超過晚上8點，加上長輩受時差影響食慾不佳，在導遊事先詢問店家並獲得同意後，16人共點了5份披薩搭配飲品分食。

披薩店老闆疑似不滿點餐數量，竟拿手機走出廚房拍攝這群亞洲面孔客人。當時老闆以義大利語邊錄影邊爆粗口，稱「那些該死的中國人」，並詢問客人來自哪裡。語言不通的台灣遊客誤以為是友善互動，露出燦笑比出讚和YA手勢，回答「Taiwan」，殊不知正遭到羞辱。老闆在影片中說出「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂」等不當言論。

影片上傳至店家Instagram後引發軒然大波，台灣網友湧入該店Google評論區留負評，義大利網友也紛紛表達不滿。店家緊急刪除影片並關閉Instagram帳號。老闆於當地時間14日發布46秒道歉影片，表示要向所有中國人與台灣人道歉，並在結尾大喊「我愛中國、我愛台灣」，聲稱曾造訪過兩地。然而道歉影片再度引發爭議，網友認為老闆連道歉對象國籍都搞錯。

蒙特卡丁尼市長德羅索在臉書發布道歉聲明，指出涉事老闆在當地十分有名，是位在任何情況下和任何人都能開玩笑的人。德羅索堅信老闆絕無意冒犯任何人，可能只是想在社群上吸引流量，但絕不是壞人或種族主義者。市長強調該市一直以來都是旅遊城市，歡迎世界各地遊客，這起事件不代表整座城市和市民。德羅索表示將於週一邀請相關國家外交代表進行會晤，重申當地熱情好客精神。

一名在台居住五年的義大利人對此事件表示心痛，解釋在義大利「一人吃一整份披薩」是常見飲食文化，當地較少多人分食習慣。他認為店家沒有事先清楚告知低消規定，卻在事後拍攝並羞辱客人，是非常失禮的行為。

