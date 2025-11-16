義大利披薩店嘲諷「16台人點5披薩」遭炎上 市長出面處理將見台灣代表

針對披薩店老闆帕齊尼犯下的錯誤，市長德羅索出面處理，並將找來台灣外交台灣代表進行會面。（翻攝自Claudio del Rosso臉書／pizzadalpazzo IG）

義大利一家披薩店「Pizza dal Pazzo」的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前在社群媒體拍影片，公審來自台灣的16名客人，強調他們只點5片披薩，引起正反雙方熱議。事件曝光後，該店老闆遭到炎上一度關閉IG，後來則貼出道歉影片。市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面處理，提到將會與台灣外交台灣代表進行會面，來化解這次事件。

為於蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼日前在社群拍影片，痛批店內16名遊客只點5份披薩，還要大家猜他們是哪裡人。老闆將鏡頭對準遊客，大家還以為老闆在跟他們熱情互動，老闆透露這群客人來自台灣，甚至用義大利文爆粗口，嗆他們「滾吧該死的中國人」，但老闆臉上帶著笑容且語言不通，台灣遊客並未意識到正在被老闆辱罵。

影片曝光引發正反雙方論戰，有一方認為台灣遊客到當地應入境隨俗，每人都該點一片披薩，才不會造成店家困擾；另一派則認為，台灣人習慣分食，且一塊披薩這麼大、不一定吃得完，若店家有每人低消應該在點餐時說明，而不是在未經同意下拍下遊客的臉上網嘲諷公審。

此事件在網路炎上後，老闆帕齊尼一度關閉IG，不過後來他重新開啟、下架原影片，並改發道歉文章和影片，直喊：「我深愛著中國人民和台灣，你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！中國加油！台灣加油！」還說義大利人只是比較愛開玩笑。

對此，市長德羅索透過該市的臉書po文，指帕齊尼沒有想要冒犯任何人，「只是非常不恰當在社群媒體上發布影片，來博取一些人『按讚』，才犯下這個嚴重錯誤。」市長強調，蒙特卡丁尼市是一個觀光城市，歡迎來自世界各地的遊客，將會秉持著的熱情的精神對待客人，這件事情並不能代表城市跟當地居民。

德羅索也提到，帕齊尼犯了嚴重錯誤，現在正以各種方式道歉是必要的。而他自己身為市長，接下來將會邀請台灣的外交台灣代表進行會面，再次展現這座城市的好客精神。

