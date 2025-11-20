義大利披薩店老闆見「台灣人光顧」哭出來！網一看搖頭：鄉愿

義大利蒙特卡丁尼市「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）風波持續延燒。該店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前拍攝影片，以義大利語嘲諷16名台灣遊客僅點5份披薩與3杯啤酒。影片中老闆先以「中國」稱呼遊客，聽聞來自台灣後改口高喊「台灣」並驅趕。當時台灣遊客因語言不通，誤以為是熱情接待而開心比讚，成為鏡頭下的嘲弄對象。

事件曝光後引發國際譁然，店家緊急刪片並發布道歉影片，老闆甚至高喊「我愛台灣」試圖滅火。然而網友發現，老闆重新開啟Instagram帳號後悄悄刪除道歉文，更在Google一星負評下方以英文飆罵「fxxk u」，行徑引發爭議。

11月19日，一名在義大利經營民宿的台灣業者在Threads發文，表示帶房客前往該披薩店用餐。老闆聽聞他們來自台灣，感動得幾乎落淚並解釋近日處境。據轉述，老闆表示接獲大量恐嚇電話與簡訊，有人揚言對其家人不利，更有人將其電話號碼張貼在求職網站假冒徵人，導致電話簡訊不斷。

該業者感嘆一件事有不同樣貌，呼籲以善意看待，並引用義大利諺語「與人玫瑰，手指留香」。貼文曝光後吸引38萬人次瀏覽，掀起網友兩派激烈論戰。

批評者認為此舉形同對歧視者送暖，留言砲轟「第一次看到被歧視的人感謝歧視的人」、「台灣人就是鄉愿到義大利去」、「連義大利人都覺得這是種族歧視」、「請不要代表台灣人」。部分大陸網友也表示不滿，指出海外華人為台灣人出頭，受害者卻反過來安慰加害者。

支持者則認為應聽取不同觀點，部分人指出16人消費40歐元確實偏低，認為事件或有轉圜餘地。

據了解，台灣遊客團抵達時間較晚，導遊事先詢問能否點少量餐點並獲老闆同意。整起事件從最初的歧視爭議，演變為台灣社會對如何回應歧視的討論，網路論戰持續發酵中。

