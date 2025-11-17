義大利披薩店老闆見Google一星評論飆髒話 1行為恐罰7.2 億

老闆雖事後拍片道歉，但網友發現他在Google一星評論下仍回覆「fxxk u」。（圖／翻攝自@pizzadalpazzo IG）





義大利披薩店「Pizza Dal Pazzo」近日因老闆的不當行為，引發國際爭議。據悉，該店老闆假借拍攝影片之名，用不當語言嘲笑一團16名台灣旅客僅點5份披薩搭配飲品分食。事件曝光後，立即引發輿論批評，老闆雖隨後拍片道歉，但網友發現他在Google一星評論下仍回覆「fxxk u」，再度引發熱議。

事件起於老闆在餐廳內用手機錄影，他在影片中以不雅字眼稱呼台灣旅客，並說「那些該死的中國人」，隨後走向旅客詢問「你從哪裡來？」旅客誤以為是友善互動，還比讚、比YA並回答「Taiwan」，未察覺遭到嘲弄。

影片曝光後，引發大量批評，不僅台灣網友憤怒，部分義大利民眾也表示反感。事件發酵後，老闆於當地時間14日再度錄製影片，向中國與台灣民眾道歉，稱「我向中國和台灣的朋友們為我拍攝的影片道歉，你們都是非常棒、了不起的人。」他還提到自己曾到中國與台灣旅遊，並稱「你們都是美好、特別、了不起的人。我再次道歉，祝福你們！加油中國，加油台灣，你們是獨一無二、特別又美好的人。」

不過，有網友發現，當有人在店家Google評論中留言：「這真的只是一個文化差異。 許多人習慣了美國『共享披薩』的風格，可能沒有意識到這在義大利是不同的...」時，老闆竟回嗆髒話：「fxxk u」，顯然態度仍未改正。

老闆的此舉也引來不少網友怒批：「表面道歉，私下一樣」、「真的是垃圾店家」、「他是不是刪掉點了？都找不到」。此外，老闆未經他人同意將影片上傳至網路，可能觸及歐盟《通用資料保護規則》（GDPR），最高可罰2000萬歐元（約新台幣7.2 億元）。

