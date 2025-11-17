義大利披薩店老闆辱罵台灣遊客被炎上！當地市長緩頰：他不是故意的

義大利老闆公審台灣遊客引發議論。 圖：翻攝自IG

[Newtalk新聞] 義大利一間披薩店老闆近日拍影片，公審台灣16名遊客僅點5份披薩，藉機辱罵，儘管老闆事後道歉，事件仍難平息，店家所在地蒙特卡丁尼市的市長也發出聲明緩頰，同時也向義媒表達已規劃與涉及此事件的國家代表會面事宜。

義大利中部蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）日前拍攝影片，辱罵僅點5份披薩的16名台灣遊客。老闆將鏡頭帶往台灣遊客並刻意問到，「嗨！你從哪裡來？中國嗎？中國嗎？」遊客回答「台灣」。

沒想到，帕齊尼以義大利文怒嗆「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂」；遊客以為老闆在熱情打招呼，朝鏡頭開心比讚。

影片被許多台灣人發現，痛批老闆行徑，帕齊尼PO出道歉影片向所有中國人與台灣人道歉，「中國和台灣的一切都非常好」，又引發議論。

蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）則透過該市的臉書粉專公開聲明，強調蒙特卡丁尼市每個人都認識影片主角老闆，也知道帕齊尼是無論在什麼場合、跟誰都能開玩笑的人，他相信帕齊尼並非有意冒犯任何人，是想藉此在社群媒體博取更多人按讚，只是他採取的作法非常錯誤。

德羅索強調，蒙特卡丁尼市一直是旅遊勝地，歡迎來自世界各地的遊客，將繼續秉持熱情好客的精神，這起事件既不代表蒙特卡丁尼市，也不代表市民。

德羅索說，帕齊尼犯了嚴重錯誤，也正以各種方式表達自身的歉意，自己身為市長，將於下週邀請涉及此事件相關國家的外交代表會晤，重申該市熱情好客的精神。

