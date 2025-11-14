義大利披薩店老闆PO網公審！爆粗口罵16台灣觀光客「只點5份披薩」

國際中心／綜合報導

義大利披薩店的老闆，不滿店裡的16位台灣遊客只點了5份披薩，直接拍片公審嘲諷。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日因不滿店裡的16位台灣觀光客只點了5份披薩，直接在顧客面前拍影片公審，並大聲用義大利語嘲諷謾罵顧客，將該影片發到店家的IG上。影片中一群台灣人平均三人吃一份大披薩，還笑的很開心向鏡頭打招呼，甚至比讚表示食物好吃，但不知道老闆在拍影片諷刺他們。消息一出，立刻引發許多台灣網友批評。

台灣遊客不知道老闆拍片諷刺他們，還開心比讚和YA手勢回應，並報出自己來自「台灣」。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

義大利一間披薩店老闆拍影片，當面嘲諷公審台灣觀光客，畫面中，可見老闆用義大利語表示：「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」老闆接著爆粗口表示：「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看。嗨！你從哪裡來？當然是中國！中國！」對此，許多台灣遊客不知道老闆在拍影片諷刺他們，還開心比讚和YA的手勢回應，並報出自己其實是來自「台灣」。

台灣遊客不知道老闆拍片諷刺他們，還開心比讚和YA手勢回應，並報出自己來自「台灣」。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

影片一出，立刻引發許多台灣網友批評：「1人3片真的差不多耶。奇怪的店家每個地方都有」、「又不是每個人的食量都跟老闆的臉一樣大」、「只能說文化差異，但罵人還po網就太超過了」、「這個阿北真可憐，不敢直接講要不要再加點，只敢拍影片偷臭，實屬噁心」、「明知是外國人有文化差異，還在那故意嘲諷，這店家也是蠻俗辣的」。

不過也有網友表示：「我覺得有文化差異，我在國外跟老外們聚餐，大家都是一人點一個披薩，吃不完就算了」、「我看白人好像真的都一個人點一個披薩… 但還要特別發文罵人也是蠻怪」、「白人很浪費食物喔，真的 他們都是一人叫一份餐點，我在國外餐廳看到的桌上都會有剩，我自己開熱炒店看到白人點的餐點也是會昏倒，不過就是國情不同」、「確實歐美是一個人吃一整張披薩，可問題是那個份量對於道地的呆丸郎來說，實在是太多了」。

