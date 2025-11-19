義大利披薩店「侮辱台灣遊客」...義大利當地市府發布新聞稿：市長已與「台灣大使」通過電話、充分理解「台灣與中國是截然不同的國家」！指該案是「錯誤行為且毫無正當性」

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店用餐，因16人只點5份披薩、3杯啤酒，就遭披薩店老闆用義大利語拍片公審、羞辱。影片曝光後，引起眾多台灣網友出征批評，事後披薩店老闆也發出道歉影片，當地市長也出面緩頰表示，「將見台灣代表解決」。對此，《中央社》駐羅馬特派員黃雅詩昨（18日）透露，該市市長已與台灣大使通過電話，並充分理解「台灣與中國是截然不同的國家」。

黃雅詩昨日於臉書發文表示，針對義大利披薩店侮辱台灣遊客一事，義大利蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市府發布新聞稿指出，該市市長已與「台灣大使」通過電話，且市長充分理解「台灣與中國是截然不同的國家」，該個案是錯誤行為且毫無正當性，不代表該城市立場。

黃雅詩稱讚，「市長這個誠意滿分耶！」不過，她表示，「但現在可能換中國網友要去洗版罵翻了......」黃雅詩也感嘆，「在義大利寫新聞無奇不有，沒想到一個超寧靜的義大利溫泉小鎮也會忽然捲入兩岸紛爭」。

（圖片來源：黃雅詩臉書、三立新聞）

