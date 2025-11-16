義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級

生活中心／施郁韻報導

義大利披薩老闆怒嗆16名台灣顧客，引發許多台灣網友灌爆。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。

近日義大利一間披薩店老闆在影片中，用義語表示「親愛的，這裡簡直瘋了，我們這裡有16個中國人和日本人。幾個披薩？來，幾個披薩？幾個披薩？5個，16個人5個披薩，我給你們看看。」老闆接著爆粗口說：「那些該死的中國人，要我給你們看嗎？是的！我給你們看。」台灣遊客則表示來自「台灣」，老闆反嗆：「台灣滾吧，太棒了，台灣、台灣，他們連英文都聽不懂。」

隨後老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）發出道歉文，稱他深愛著中國和台灣人，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

事件爆發後，不少網友湧入給負評，引發台灣人的怒火。就連義大利市長德羅索也出面緩頰，「此事件不代表本市，這位老闆犯了嚴重錯誤，正以各種方式道歉」，並強調將邀請台灣駐義外交官溝通，化解紛爭。

網紅部落客「阿嬌哥的享樂生活」也在同團，發文還原當時狀況，導遊有先詢問過店家，說明時間晚了、長輩吃不下，能否點少一點，當時店家也同意，全程老闆都笑笑的講義大利文，以為是他很熱情，沒想到卻是在直播罵人。

「阿嬌哥的享樂生活」再度發文表示，感謝在台灣的大家關心，同團團員知道她有發文幫說明，且事件還「升格外交等級」，大家的氣氛恢復了不少，透露目前跟團行程繼續進行中。

