義大利披薩老闆公審台人！「1行為」恐踩紅線 最高罰7.2億元

生活中心／許智超報導

16位台灣遊客吃5披薩遭公審，義大利披薩店老闆道歉。（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG、Patrizio Pazzini臉書）

近日，台灣16位觀光客到義大利一間披薩店「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）用餐，16人只點了5份5份披薩、3杯啤酒，遭老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）拍片公審、羞辱，事件持續延燒。儘管老闆已拍片道歉，宣稱他「深愛著中國和台灣的人民」，卻被網友發現，又在Google評論區爆粗口嗆人。此外，老闆直拍客人面容，且未經同意上傳網路的行為，恐有違法的疑慮，理論上最高可罰2000萬歐元（約新台幣7.2億元）。

義大利「瘋子披薩」老闆帕齊尼因台灣旅客16人只點了5份披薩、3杯啤酒拍片公審，將鏡頭轉向問「你從哪裡來？中國嗎？」旅客回應「台灣」，老闆接著就以義大利文怒轟「台灣滾吧，太棒了，他們連英文都聽不懂」，影片曝光後遭台灣網友出征，事後這段影片被下架。

隨著爭議延燒，帕齊尼也於當地時間14日晚間PO出道歉文章及影片，表示「要向所有中國人及台灣人道歉」，稱他深愛著中國和台灣的人民，「你們是如此美好、如此神奇的人民！我愛你們！」

蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面緩頰，他相信老闆帕齊尼並非有意冒犯，只是想藉此博取更多人按讚，只是採取了非常錯誤的做法，強調此事不代表城市立場，並將安排與台灣駐義代表會面化解爭端。

然而，就有網友發現，老闆前腳道歉，後腳又在Google評論區爆粗口嗆人，一位網友留下1星負評，表示「這只是一個文化差異，許多人習慣美國『共享披薩』風格，可能沒注意到在義大利是不同的」，帕齊尼見狀則以髒話「Fxxk u」回應，最後還將評論關閉。

此外，也有網友提醒，店家擅自拍攝旅客清晰臉部影像、未經同意上傳網路的行為，可能已觸犯歐盟《通用資料保護規則》（GDPR），若影像被用來嘲諷、貶抑或造成名譽傷害，情節更為嚴重，最高裁罰從2萬歐元至2000萬歐元不等。至於老闆帕齊尼是否會因此面臨後續法律責任，仍有待後續關注。

