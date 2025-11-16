義大利披薩老闆嘲諷台旅客遭炎上...顏擇雅指「義西葡」仰賴觀光卻仇視外來客：政府能力差所致「不監管觀光負影響」

近日一台灣旅遊團在網路上遭到義大利當地披薩店家拍影片嘲諷，影片中老闆因不滿16名旅客只點五個披薩，不斷抱怨爆粗口，一經上傳即遭義大利與台灣網友洗版抗議，後續也發出道歉影片請求原諒。針對此事，作家顏擇雅表示，歐洲有幾個國家明明相當依賴觀光，社會氛圍卻仇視觀光客，最嚴重的就是義大利、西班牙、葡萄牙三國，而很大的原因為政府能力差，不去監管觀光帶來的負面影響。

顏擇雅提到，義大利披薩店老闆的新聞，這兩天在同溫層討論已經很多。她說，想提一點大家沒提到的，就是歐洲有幾個國家，經濟上明明非常依賴觀光業，社會氛圍卻相當仇視觀光客，近年也都爆發過反觀光客的示威遊行，最嚴重正是義大利、西班牙、葡萄牙三國；因為這個現象，英文才會冒出新字「overtourism」（過度觀光，也就是觀光客太多）。

廣告 廣告



顏擇雅說，這三國的問題與其說是觀光客太多，不如說是政府能力太差，該監管的地方不監管。她舉例，民怨一大來源是AirBnB興起後，公寓出售都被日租房東買下，造成當地的住房短缺，居住成本大漲，這問題完全是可以監管的，觀光客造成的生活品質問題，也可以用觀光稅解決，就是以價制量。



顏擇雅說：「我想，披薩店老闆敢發那種文，有沒種族歧視的成份我們不知道，但他想必是假設很容易得到共鳴，也就是他背後有一種對觀光客很不友善的社會背景。那我們能怎樣？不去那些對觀光客不友善的國家觀光嗎？ 這當然是不可能的。」



顏擇雅說，自己只能建議，大家在當地旅遊時一定要小心翼翼，別以為出國就是享受就是放鬆；不在自己國家，不是事事不方便而已，而是怎麼招誰惹誰了都莫名奇妙。她直言，就算你去的是自由民主的國家，就算你有錢，身為外國人也往往沒什麼人權可言。



顏擇雅指出，這是為何一定要愛自己的國家，要珍惜台灣，哪天台灣若被中共拿下，搞不好連今天的統派都需要離開，別忘了今天被港府通緝的許多流亡港人根本是反對港獨的中華派。



顏擇雅也示警，別以為中共國那麼強大，中國人出國一定很威風；正相反，中國人出國受的氣一向是比台灣人多的，最好證明就是中國護照在國際上遠比台灣護照難用，這就是事實，沒什麼好辯論的，「北京對外再繼續戰狼下去，中國人出國一定會受更多氣。」

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

沈伯洋遭中國通緝網嗆「出國看看」...顏擇雅酸香港高官遭美國制裁：對中共俯首稱臣的藍營別忘殷鑑不遠

《放．專題》鄭麗文恐成國民黨「蔡英文」？！多位媒體人示警勿當玩笑看...與中國若配合得當「黨主席未必是她的高點」