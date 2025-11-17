義大利披薩老闆「羞辱台灣人」遭出征！外交部發聲了

政治中心／倪譽瑋報導

義大利披薩老闆怒嗆16名台灣顧客引發網友出征，事後當地市長表示「此事件不代表本市，這位老闆犯了嚴重錯誤。」（圖／翻攝自pizza dal pazzo IG）

日前有台灣旅客到義大利中部的蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）披薩店，因為餐點得不多引起老闆不滿，他便一邊辱罵、一邊拍下台灣旅客的臉PO網公審；事後老闆雖拍片道歉，但仍止不住網友的怒火，店家官方社群紛紛被灌爆，爭議燒到最後連當地市長也出面緩頰。如今外交部發聲，表示已要求我國駐處持續確保旅外國人的權益與尊嚴，目前駐處也已和蒙特卡丁尼市政府聯繫。

近期台灣16位觀光客到義大利的披薩店Pizza dal Pazzo用餐，16人只點了5份披薩、3杯啤酒，遭老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）拍片公審、羞辱。事後蒙特卡丁尼市市長聲明，當地一直很好客，未來將見外國代表、重申好客傳統；而老闆也拍片道歉，宣稱他「深愛著中國和台灣的人民」被不少台灣網友批評沒誠意。

外交部表示，依據後續媒體報導，該名店長已針對其個人行為公開道歉；蒙特卡丁尼市長也於官方社群平台發布聲明，該市一向秉持友善精神待客，市長近日並將邀晤外國代表，重申當地好客傳統。台灣駐義大利代表處也指出，蒙特卡丁尼市政府已與該代表處聯繫，外交部就該處與義大利各界的互動表示歡迎。

外交部指出，台灣與義大利在文化、經貿與教育等領域一直保持良好互動，義大利也是台灣民眾喜愛且造訪頻繁的歐洲旅遊目的地之一。外交部鼓勵雙方深化實質交流，增進彼此相互瞭解，並已責成我國駐處持續確保旅外國人的權益與尊嚴，獲得適切關懷與保障。



