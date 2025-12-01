中央社

義大利拉奎拉松露美食展 小農展現稀有特色商品 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

義大利拉奎拉松露美食展有許多市面罕見的小農商品，例如圖片左方這些以椒鹽包覆醃製長達1年的豬頰肉。

中央社記者黃雅詩拉奎拉攝 114年12月1日

