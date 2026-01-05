義大利採購新型DDG驅逐艦 加速強化區域防衛

記者賴名倫／綜合報導

義大利國防部決定近期將啟動2艘新世代DDG驅逐艦的採購計畫；預計耗資27億歐元（約新臺幣967億元），打造兼具航艦護衛與區域防空（area air-defence）能力的新銳艦艇，強化地中海與北約盟邦防衛戰力。

委託「OCCAR」主導 縮短新艦籌獲時程

軍聞網站「itamilradar」去年12月30日引述《歐盟官方公報》（EU Official Journal）資訊指出，義大利國防部決定委託歐洲「聯合軍備合作組織」（OCCAR）主導時程，並初步選定「地平線海軍系統公司」（OSN）作為主要工業合作夥伴。由於這項作法並未依循常態採用競標評比模式，凸顯義國國防部對按照既定時程籌獲新艦的急迫性，後續可望於今年2月中旬正式頒布採購程序、相關規格與時程細節，借重OSN投資母公司芬坎特里（Fincantieri）、李奧納多2大集團的造艦產能與尖端技術，加速推動艦體設計與裝備整合時程。

延續「FREMM」架構 確保工業連續與互通

相關報導分析，這項採購計畫高度注重「工業連續性」，預計將上述2家巨擘打造的升級版「FREMM EVO」多任務巡防艦為基礎放大，估計噸位上看1.4萬噸；同時也將沿用既有系統架構、武器裝備技術，在確保與現役艦艇作業互通性同時，為未來新艦的使用壽命週期與潛在升級需求，提供完整後勤技術與維保支援。

根據義國政府去年發布的「2025~2027多年度國防政策文件」（2025~2027 Multi-Year Defense Policy Document，DPP）構想，DDG驅逐艦未來將取代目前已退役的「杜朗．德．拉潘尼號」（D 560）與「弗朗切斯科．米貝利號」（D 561）2艘舊式驅逐艦，承擔航艦打擊群與兩棲艦艇的護衛任務，並為地中海區域與北約盟邦提供可靠區域防空能量，反制潛在威脅。

義大利將採購2艘新型DDG驅逐艦，擔負新一代兼具航艦護衛與區域防空任務的水面作戰艦。圖為其想像圖。（截自Daily Battlefields影片）

新型驅逐艦可望沿用FREMM系列的系統與裝備，加速整合與造艦時程。圖為義國海軍巡防艦「伯伽米尼號」（F 590）。（取自義大利海軍臉書）

新型DDG驅逐艦噸位估計上看1.4萬噸，可望較現役FREMM構型具備更多武器裝備酬載能力。圖為巡防艦「國家憲兵號」（Carabinieri，F 593）。（取自義大利海軍「X」）