義大利教堂壁畫撞臉總理！被罵翻後塗掉

▲義大利羅馬一座教堂壁畫上的天使，因修復後與現任總理梅洛尼「撞臉」（上），引發爭議後遭到移除（下）。（圖／路透／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 義大利羅馬的盧奇納羅倫佐聖殿（Basilica of St. Lawrence in Lucina），近日因內部一處壁畫修復後，天使面孔酷似現任總理梅洛尼，引發不少爭議，教會和政府雙雙展開調查，而繪者瓦倫蒂內蒂（Bruno Valentinetti）已將該天使的臉部移除，並宣稱是「應梵蒂岡的要求」。

根據《BBC》報導，雖然這處天使壁畫並不古老，但修復後與現年49歲的保守派領袖、義大利史上首位女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）「撞臉」一事，引發教會高度關注，教宗在羅馬教區的代理主教雷納（Baldo Reina）樞機，還發表一篇措辭嚴厲的聲明，對於所發生的事表達失望，強調宗教藝術和基督信仰傳統不應被濫用、利用。

盧奇納羅倫佐聖殿的神父米歇萊特（Daniele Michelett）也透露，一開始自己並沒有留意到修復後的壁畫，原來與總理長得那麼像，但發現有很多人刻意來觀賞這幅壁畫、自拍，而不是來祈禱後，他也認同這幅壁畫與教堂原有的圖像學和神聖背景不相符。

報導指出，這項壁畫修復工作是由83歲的藝術家瓦倫蒂內蒂操刀，他起初否認是照梅洛尼的臉去修復，但4日他又改口，坦承畫中的天使確實有參考梅洛尼的樣貌，但聲稱自己只是照原圖復原，還說梵蒂岡要求他將該爭議畫像的臉塗掉。

報導提到，這件事情之後，義大利文化部已告知教堂負責人，未來修復工作都需要「附上計畫草圖」，並向相關單位申請授權。

