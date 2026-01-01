義大利料理入選非物質文化遺產！跟著各地美食由北到南展開一場舌尖上的旅行～
除了世界遺產，聯合國教科文組織另外還設有非物質文化遺產（Intangible Cultural Heritage, ICH）名錄，包括口頭傳統和表演形式、表演藝術、社會實踐和儀式與節慶、有關自然界和宇宙的知識與實踐，以及傳統手工藝等五大領域。其中美食屬於傳統手工藝，繼墨西哥傳統料理、法式料理、土耳其Keşkek料理、日本和食、韓國辛奇、地中海飲食等之後，義大利料理因其非凡的多樣性，在2025年底正式被列入世界非物質文化遺產，義大利旅遊局也特別介紹了義大利各地的特色菜，讓遊客品嚐最道地的義大利風味！
圖片＝2
脆皮豬肉捲是義大利中部的代表料理之一（Image Source : Getty Creative）
【義大利各地美食推薦】
＊北部：卡內德利
＊北部：義大利起司火鍋
＊北部：米蘭燉飯
＊北部：奶油鱈魚
＊中部：蕃茄麵包濃湯
＊中部：托斯卡尼蔬菜湯
＊中部：脆皮豬肉捲
＊中部：卡波納拉義大利麵
＊南部與島嶼：拿坡里披薩
＊南部與島嶼：貓耳麵
＊南部與島嶼：西西里炸飯糰
＊南部與島嶼：麥穗餃
【內容】
＊北部：卡內德利
圖片＝3
卡內德利是一種長得像肉丸的麵包餃子（Image Source : Getty Creative）
卡內德利（Canederli）是義大利東北部特倫蒂諾−上阿迪傑（Trentino-Alto Adige）地區的一種麵包餃子，經常被當作一道菜食用。它的名稱來自於德語的「knödel」（餃子），事實上這道菜在德國南部、奧地利、捷克等東南歐也相當常見，在這些國家則被當作烤肉或燉肉的配菜。
圖片＝4
做法簡單卻充滿滋味的卡內德利（Image Source : Getty Creative）
將隔夜（硬）的白麵包切成小塊，用熱牛奶泡軟後，與雞蛋、歐芹和少量麵粉與鹽混合，有些地方還會加入洋蔥，或是起司和煙燻火腿。之後將它們一起揉成麵團，然後放在肉湯中煮到這些餃子浮起來，就可以和肉湯一同享用。在當地這道風味料理因為做法簡單且價格低廉，也被稱為「窮人的美食」（cucina povera）～
＊北部：義大利起司火鍋
圖片＝5
濃稠鹹香的起司搭配麵包就很好吃（Image Source : Getty Creative）
源自於義大利北部的義大利起司火鍋（Fonduta），以切成塊的芳提娜起司（Fontina），加上牛奶、奶油等食材融化而成，最後加入蛋黃並且不斷攪拌，直至起司火鍋變得非常濃稠滑順為止。上桌後搭配麵包丁和葡萄酒一起吃，通常被當成開胃菜。
＊北部：米蘭燉飯
圖片＝6
米蘭燉飯有著獨特的色澤與香氣（Image Source : Getty Creative）
米蘭燉飯（risotto alla milanese）是義大利北部倫巴底地區（ Lombardy region ）的經典菜餚，特色是使用番紅花為燉飯增添亮黃色澤與獨特香氣，據說之所以會這麼做，是因為19世紀中一群米蘭大教堂的玻璃工匠，開玩笑的將使用於彩繪玻璃上的藏紅花加入晚餐的燴飯中，無心插柳而誕生了這道料理！
圖片＝7
雖然口感綿密但米心有嚼勁是米蘭燉飯的特色（Image Source : Getty Creative）
無論上述傳言是否屬實，可以確定的是米蘭燉飯的配方中包括能飽吸湯汁的義大利米、以牛肉或雞肉熬成燉飯風味基底的高湯、增加香氣的白酒、讓燉飯滋味變得濃郁且乳化的起司，以及為這道料理畫龍點睛的番紅花等。怎麼樣才算好吃的米蘭燉飯？必須呈現口感綿密，但米心彈牙才行！
＊北部：奶油鱈魚
圖片＝8
搭配與米糕一起食用的奶油鱈魚（Image Source : Getty Creative）
奶油鱈魚（baccalà mantecato）起源於18世紀的威尼斯，以鹽漬或風乾的鱈魚為原料，將它與牛奶、水和大蒜慢火燉煮後，把魚肉放進碗中搗碎，接著加上橄欖油、胡椒、香芹等打到蓬鬆，像慕斯一般呈現乳化質地，當成抹醬或泥狀料理食用，有些還會灑上生蒜粒和香芹，搭配烤麵包或玉米粥一起吃，是威尼斯非常受歡迎的經典開胃菜之一。
＊中部：蕃茄麵包濃湯
圖片＝9
雖說是濃湯但質地更像蕃茄糊或番茄粥（Image Source : Getty Creative）
義大利中部料理著重簡約的烹飪方式以及食材的精挑細選，展現出人們對土地和家族傳統的深厚情感，番茄麵包濃湯（pappa al pomodoro）就是其中之一。如果直接翻譯名稱，這道湯意思是「番茄糊」，它比湯還要濃稠，呈現糊狀或看起來更像粥，可以熱的吃、常溫吃，或者冷藏後再吃。
圖片＝10
番茄麵包濃湯利用剩餘食物做成樸實卻濃郁滋味的料理（Image Source : Getty Creative）
食材包括新鮮的番茄、隔夜或剩下的麵包、大蒜、羅勒、特級橄欖油和蔬菜高湯。先將番茄去皮切塊後與橄欖油和蒜頭爆香，接著把麵包放在高湯中軟化，然後兩者一同熬煮到成泥且吸收湯汁，然後加入羅勒等調味料煮到濃稠，上桌前再淋上一些橄欖油就大功告成。雖然是利用剩餘食材製作的菜餚，卻能吃到托斯坎尼地區樸實的美味～
＊中部：托斯卡尼蔬菜湯
圖片＝11
托斯卡尼蔬菜湯將剩菜升級成美味食物（Image Source : Getty Creative）
托斯卡尼蔬菜湯（Ribollita）也稱為「托斯卡尼（回鍋）豆子湯」，從它義大利語名稱「重新煮過」的意思不難得知，通常使用剩菜做成。起源於托斯卡尼地區的農家，人們將前一天剩下的大量蔬菜湯，以及隔夜的麵包重新煮過，做成這道料理，特別是週五時常當作齋戒食品食用。
圖片＝12
滿滿的蔬菜與麵包吃起來營養又飽足（Image Source : Getty Creative）
有關它的歷史可以回溯到中世紀，僕人將領主宴會上剩下、沾有食物的餐盤麵包煮沸後當作晚餐來吃。食材主要為白腰豆、羽衣甘藍、高麗菜、胡蘿蔔、甜菜、芹菜、馬鈴薯或洋蔥等便宜或當季蔬菜，把剩下的蔬菜湯加上新鮮蔬菜以及隔夜麵包再重新加熱燉煮，升級成湯汁濃稠且風味豐富的濃湯，吃起來既健康又飽足，非常適合冬天享用！
＊中部：脆皮豬肉捲
圖片＝13
醃製後捆綁成捲、準備燒烤的脆皮豬肉捲（Image Source : Getty Creative）
脆皮豬肉捲起源於義大利中部，其中特別是羅馬南邊的阿里恰（Ariccia）最為有名，得到受保護地理標示產品（IGP，產品來自特定區域且符合特定生產標準）認證。這道經典義大利傳統料理除了在小吃攤和市集可以發現，更經常成為節慶餐桌上不可或缺的佳餚，最常見的吃法時夾在麵包中食用。
圖片＝14
長時間低溫慢烤是脆皮豬肉捲美味的秘訣（Image Source : Getty Creative）
將去骨的小乳豬或豬五花等豬肉醃製後，填入大蒜、迷迭香、茴香籽等香料，有些還會加入豬肝等內臟，不過也有地方完全不加內餡。捲起來綑緊，接著以長時間低溫慢烤的方式，將它烤到外皮酥脆且肉質軟嫩，再以高溫方式上色，全程至少需要烤製8小時。儘管相當費工，然而美味多汁且肥瘦相間的口感，讓它大受歡迎～
＊中部：卡波納拉義大利麵
圖片＝15
卡波納拉義大利麵源自於羅馬（Image Source : Getty Creative）
有關「義式培根蛋黃麵」卡波納拉義大利麵（Carbonara）的名稱由來眾說紛紜，有一說來自於「燒煤爐」（Carbonaro），因為它最初煮是給煤礦工人吃的，也有一說這道料理是向義大利統一過程中發揮重要作用的燒炭黨（Carbonari）致敬，不過普遍認為它起源於羅馬，而且大約在二次世界大戰後才成型。
圖片＝16
雞蛋、乾酪、豬肉是卡波納拉義大利麵的主要配料（Image Source : Getty Creative）
以雞蛋、起司、燻製或醃製的豬肉與黑胡椒為材料，麵條通常使用直麵，至於起司則選擇綿羊奶製成的羅馬佩科里諾起司（Pecorino Romano）或帕瑪森起司（Parmigiano-Reggiano），肉類以豬頰肉或培根取代。做法是將麵條煮好後，拌上生雞蛋、起司和橄欖油作成的醬料，讓麵條的口感變得更加細緻綿密～
＊南部與島嶼：拿坡里披薩
圖片＝17
拿坡里披薩的餅皮邊緣通常比較高（Image Source : Getty Creative）
除了義大利麵，另一大義大利代表美食就是披薩，其中特別是拿坡里披薩（Pizza Napoletana）！在義大利料理尚未被列入非物質文化遺產以前，拿坡里披薩早在2017年時，就已經單獨被登錄為非物質遺產！發源於拿坡里，這種圓形披薩以柔軟薄脆的麵餅為特色，加上聖馬札諾番茄，搭配以水牛奶做成的莫札瑞拉起司（mozzarella），並在中間放上一片羅勒葉。
圖片＝18
在485°C的柴火烤爐中烘烤是正統拿坡里披薩的條件之一（Image Source : Getty Creative）
根據那不勒斯披薩協會（AVPN）的規定，正統的那不勒斯披薩必需使用以中筋細磨小麥粉、天然那不勒斯酵母或啤酒酵母、鹽和水做成的麵團，接著以手工捏揉或低速攪拌器和麵。發酵後再以純手工的方式做出0.25公分厚薄的餅皮，過程中不可以使用擀麵棍或其他機器輔助，並且在485°C的柴火烤爐中烘烤60~90秒。符合這些要求的披薩店，才可以獲得協會認證的受保護地理標示產品的頭銜！
＊南部與島嶼：貓耳麵
圖片＝19
以手工製作的貓耳麵因形狀而得名（Image Source : Getty Creative）
名稱來自於義大利語的「耳朵」，貓耳麵（orecchiette）因為形狀而得名。這道普利亞大區（ Apulia region）的特色義大利麵，以阿維利諾（Avellino）為主要產地。麵體呈現小圓頂狀，中間較薄、邊緣較厚，表面粗糙且擁有紋路，能夠完美吸收醬汁，麵食吃起來Q彈有嚼勁。
圖片＝20
在義大利南部，貓耳麵經常搭配蔬菜一起吃。（Image Source : Getty Creative）
它以硬質麵粉和水做成麵團，擀開後切成小方塊，在把它們按成捲曲形狀後，翻過來蓋在拇指上壓出小凹面，每個貓耳面的寬度大約為2.5公分。在義大利南部，貓耳面通常搭配蕪菁一起烹煮，或是以芥蘭或花椰菜等蔬菜取代。至於醬汁方面，可搭配番茄醬、蘑菇奶油醬、青醬等，有時也會拿來清炒或焗烤，甚至加入湯或沙拉中。
＊南部與島嶼：西西里炸飯糰
圖片＝21
西西里島西部的炸飯糰外型像酸橙呈圓形（Image Source : Getty Creative）
西西里炸飯糰有兩個義大利名稱，西西里島東部的居民稱認為它是陽性的「arancino」（複數形為「arancini」），西部居民則認為它是陰性的「arancina」（複數形為「arancine」），除了名稱不同，它們的形狀也不太一樣，東部為代表埃特納火山（Mount Etna）的圓錐狀，西部則是代表橘子的圓形！
圖片＝22
西西里島北部的炸飯糰則是象徵埃特納火山的圓錐狀（Image Source : Getty Creative）
這種西西里的特色小吃，名稱源自於「酸橙」（arancinu），因為它炸好後的金黃色澤與圓滾滾的形狀，與9~11世紀時從阿拉伯進口到西西里的柑橘非常相似。西西里人會把家中通常加入番紅花增添風味的剩飯，包裹肉類、起司、火腿、碗豆或茄子，揉成球狀後裹上麵包粉，下鍋油炸成可口的美食～
＊南部與島嶼：麥穗餃
圖片＝23
麥穗狀的摺口是麥穗餃的特色（Image Source : Getty Creative）
麥穗餃（culurgiones）是位於義大利半島西南方的薩丁尼亞島（Sardegna）的地方美食，起源於當地的歐利亞斯特拉地區（Ogliastra），人們以新鮮的硬質小麥粗麵粉麵團，用雙手將麵皮捏出麥穗般形狀的摺口，成為它外觀上最大的特徵！
圖片＝24
形狀飽滿的麥穗餃是薩丁尼亞島特有的美食（Image Source : Getty Creative）
餡料為薩丁尼亞島的佩科里諾起司（pecorino），或是馬鈴薯泥、大蒜和薄荷葉等，將麵團放入沸水中煮熟，接著以橄欖調味，或加入番茄醬和磨碎的佩科里諾起司、奶油或鼠尾草，也有的地方會以檸檬和橙皮來提味。歐利亞斯特拉地區的麥穗餃從2015起，已經獲得受保護地理標示產品認證。
文字／Iris PENG
