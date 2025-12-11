「義大利料理」列非物質文化遺產 埃及國民美食也入列

聯合國教科文組織正式將義大利料理，列入世界「非物質文化遺產」（ICH）名錄。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

包括披薩、義大利麵、提拉米蘇在內的「義大利料理」，正式被聯合國，列入世界非物質文化遺產。另外埃及的國民美食，用扁豆、米飯跟義大利麵炒在一起的「庫沙里」(koshary)也入列。讓全球饕客造訪當地，多一個新的理由。

聯合國近日將義大利料理正式列入世界非物質文化遺產，包括披薩、義大利麵、提拉米蘇等經典美食獲此殊榮。此外，埃及的國民美食「庫沙里」（koshary）也同時入列，成為世界認可的文化遺產。這項決定不僅肯定了這些國家的飲食文化價值，也為全球美食愛好者提供了造訪當地的新理由，讓人們能親身體驗這些具有文化意義的傳統美食。

義大利料理已正式成為世界非物質文化遺產的一部分，這項榮譽涵蓋了披薩、義大利麵和提拉米蘇等知名美食。義大利總理梅洛尼表示，義大利是世界上第一個獲得這項美食殊榮的國家，這不僅是對義大利身份的肯定，也是對義大利文化的認可。

義大利原本就有許多古蹟被列入世界文化遺產，例如羅馬競技場和龐貝古城，如今又增添了義大利料理這項新的文化遺產。梅洛尼強調，對義大利人來說，料理不僅僅是食物或食譜的集合，它代表著文化、傳統、工作和財富的結晶。

除了義大利料理外，埃及的國民美食「庫沙里」也被列入世界非物質文化遺產。一位餐廳公關表示，庫沙里是埃及的代表性料理，適合所有族群享用，不局限於任何特定群體，所有埃及人都喜愛庫沙里。庫沙里是埃及街頭隨處可見的菜餚，由扁豆、米飯和義大利麵炒在一起製成，在當地是便宜又大碗的平價美食。一位義大利遊客分享，庫沙里非常美味，是他在埃及吃過最好的一道菜。義大利料理和埃及庫沙里同時被列入世界非物質文化遺產，為美食愛好者提供了再次造訪這些國家的新理由，親自品嘗這些具有文化意義的傳統佳餚。

